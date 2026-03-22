Gonzalo Bernardos advierte: “Hay que bajar los impuestos a quienes menos cobran”

El economista Gonzalo Bernardos ha lanzado un mensaje claro en un momento de incertidumbre económica: si los precios siguen subiendo, muchas familias perderán poder adquisitivo. Ante este escenario, defiende una medida concreta.

La solución es reducir impuestos a quienes tienen menos ingresos, en lugar de aplicar rebajas generales como la del IVA, según el economista.

Un contexto económico marcado por la incertidumbre

La situación internacional vuelve a influir en la economía española. El conflicto en Oriente Medio, con tensiones entre varios países, está generando preocupación por una posible subida de precios, especialmente en energía y productos básicos.

En este contexto, Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, advierte de que el impacto puede ser directo en los hogares. Si la situación se prolonga, las familias españolas podrían ver reducido su poder adquisitivo en los próximos meses.

Este escenario obliga a plantear medidas económicas que ayuden a amortiguar el golpe, especialmente en los sectores más vulnerables.

La solucion es bajar impuestos

Frente a propuestas más generales, como la reducción del IVA, Bernardos plantea una estrategia distinta. Su idea es clara: centrar las ayudas en quienes más lo necesitan.

El economista considera que bajar impuestos de forma general no siempre tiene el efecto esperado. En el caso del IVA, por ejemplo, sostiene que una parte importante del beneficio no llega al consumidor final.

Muchas empresas absorben parte de esa rebaja, lo que reduce el impacto real en el bolsillo de las familias. Por eso insiste en que esta medida no es la más eficaz para estimular el consumo o proteger a los hogares.

En cambio, una reducción de impuestos dirigida a las personas con menores ingresos sí tendría un efecto más directo, ya que aumentaría su capacidad de gasto en un momento clave.

Proteger el consumo de las familias

Cuando las familias tienen menos dinero disponible, el gasto se reduce, lo que puede afectar al conjunto de la economía. Por eso, el economista insiste en que las medidas deben ir orientadas a sostener ese consumo básico. Reducir la carga fiscal a quienes menos cobran permitiría aliviar la presión económica y mantener cierta estabilidad.

Javier Vendrell Camacho

Además, esta propuesta se plantea como una respuesta rápida ante una situación que podría agravarse si el conflicto internacional continúa y los precios siguen al alza.

Medidas en el punto de mira del Gobierno

Las recomendaciones de Bernardos llegan en un momento en el que el Gobierno estudia posibles medidas económicas para hacer frente a este escenario. La decisión sobre qué políticas aplicar será clave para determinar cómo evoluciona el impacto en los hogares.

Noticias relacionadas

Entre las opciones, el debate se centra en si aplicar rebajas fiscales generales o apostar por medidas más concretas y dirigidas. En este punto, el economista se muestra claro al priorizar las ayudas focalizadas.