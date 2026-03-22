Ignacio de la Calzada, abogado laborista: “Si no hay carta de despido, es improcedente”

El despido improcedente es una de las situaciones laborales que más dudas genera entre los trabajadores en España. Muchos empleados no saben que ciertos fallos en el proceso pueden hacer que un despido sea declarado improcedente, incluso aunque la empresa tenga motivos.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada explica cuáles son los errores más habituales y por qué pueden marcar una gran diferencia económica.

Qué es un despido improcedente y por qué importa

En España existen principalmente dos tipos de despido: el despido disciplinario y el despido objetivo. El primero se produce cuando la empresa considera que el trabajador ha incumplido sus obligaciones, mientras que el segundo suele estar relacionado con causas económicas, como pérdidas.

La diferencia es importante, porque el despido disciplinario no lleva indemnización, mientras que el despido objetivo sí incluye un pago de 20 días por año trabajado. Sin embargo, si no se cumplen ciertos requisitos legales, cualquiera de ellos puede convertirse en un despido improcedente.

El despido improcedente implica que la empresa no ha seguido correctamente el procedimiento, lo que puede obligarla a indemnizar al trabajador con cantidades mayores o incluso a readmitirlo.

Tres fallos que pueden cambiarlo todo

Ignacio de la Calzada resume en su análisis tres situaciones muy comunes que pueden convertir un despido en improcedente, aunque la causa alegada por la empresa sea real.

El primer caso tiene que ver con el despido disciplinario. Según explica, en determinadas situaciones la empresa debe dar un trámite de audiencia previa al trabajador. Es decir, debe permitirle conocer las acusaciones y defenderse antes de despedirlo. Si este paso no se cumple, el despido puede ser improcedente.

El segundo error aparece en el despido objetivo. En este caso, la empresa está obligada a entregar la indemnización de 20 días por año trabajado en el mismo momento en que comunica el despido. Si no lo hace así, el despido pasa automáticamente a ser improcedente, independientemente de que existan pérdidas o causas económicas reales.

Will Smith, demandado por presunto acoso sexual y despido improcedente / Europa Press

El tercer supuesto, y uno de los más frecuentes, es el despido verbal. Es decir, cuando el trabajador es despedido sin recibir una carta formal. Este documento es obligatorio por ley y debe detallar los motivos del despido. Sin esa carta, el despido no cumple los requisitos legales.

La importancia de la carta de despido

El Estatuto de los Trabajadores establece claramente que cualquier despido debe ir acompañado de una carta por escrito. En ella deben figurar los hechos, las fechas y las razones que justifican la decisión de la empresa.

Tal y como subraya Ignacio de la Calzada, esta carta es clave para que el trabajador pueda defenderse. Sin ella, no solo hay falta de información, sino también un incumplimiento formal que puede convertir el despido en improcedente.

Además, contar con pruebas puede ser determinante en estos casos. Por ejemplo, una grabación en la que se confirme un despido verbal puede servir como evidencia en un proceso judicial.

Las consecuencias para el trabajador

El despido improcedente no es solo una cuestión legal, también tiene un impacto directo en el bolsillo. Dependiendo del caso, el trabajador puede recibir una indemnización mayor o tener derecho a ser readmitido en su puesto.

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Por eso, conocer estos detalles sobre el despido improcedente resulta clave para cualquier persona que haya sido despedida o que sospeche que puede estar en esa situación, ya que pequeños errores en el proceso pueden tener consecuencias importantes en el resultado final.