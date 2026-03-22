La ley cambia respecto a los despidos: "Ten cuidado para que no te pase a ti"

Los despidos ya no se producen igual que hace un tiempo. O, al menos, no en todos los casos. Así lo explica Miguel Benito, abogado laboralista, en uno de sus últimos vídeos en TikTok, donde advierte de un cambio legal que, en teoría, buscaba reforzar la protección de los trabajadores, pero que en la práctica está generando nuevos problemas.

“Es algo que veo cada vez más en mi despacho”, señala el letrado al comienzo de su intervención. Según explica, la empresa ya no puede despedir automáticamente en determinadas situaciones sin antes dar un paso previo. “Primero tiene que entregarte una carta donde te diga lo que has hecho mal y darte un plazo para contestar”, resume.

Ese cambio, sobre el papel, pretendía dar al trabajador la posibilidad de defenderse antes de que se tomara una decisión definitiva. Sin embargo, Miguel Benito advierte de que el margen de reacción es mínimo. “El problema es que este plazo es muy corto, de solo tres días”, señala.

Y ahí es donde, según cuenta, se está produciendo el mayor error. Muchos empleados reciben esa comunicación, se ponen nerviosos y responden por su cuenta, sin saber que esa contestación puede ser importante de cara a un futuro conflicto judicial. “Hay muchos trabajadores que no acuden a un abogado laboralista para que les represente y les dé su opinión”, lamenta.

El abogado asegura que en su despacho cada vez ven más casos de personas que llegan tarde, cuando ya han respondido sin estrategia. “Muchos clientes vienen con una contestación que han hecho ellos solos o con un modelo que han encontrado por internet”, explica. El problema, añade, es evidente: “No tienen una estrategia jurídica detrás”.

Benito considera que esta nueva regulación, pese a que nace con intención protectora, puede acabar generando indefensión si el trabajador no actúa bien desde el primer momento. “Era una ley que venía a proteger a los trabajadores para que no fuesen despedidos de inmediato, pero está provocando mucha indefensión”, afirma.

Por eso, insiste en que la clave está en buscar asesoramiento cuanto antes, especialmente en casos de empleados con muchos años en la empresa, donde lo que está en juego puede ser mayor. “La solución reside en ponerse en manos de un abogado”, sostiene.

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Incluso recuerda que, ante la urgencia de este tipo de comunicaciones, ya existen fórmulas de atención inmediata. “Ya existen citas de emergencia, donde se te atiende en ese mismo día para resolver este tipo de situaciones”, concluye.