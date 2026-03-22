Estas son las razones para hacer un testamento según la notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía

Hacer testamento sigue siendo una asignatura pendiente para muchas personas, pese a ser una herramienta clave para evitar conflictos y proteger a los seres queridos. La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía (@notariabuendia) ha explicado en un vídeo viral en TikTok algunas de las principales razones por las que cualquier persona debería plantearse dar este paso.

Evitar conflictos entre herederos

Uno de los motivos más habituales es prever posibles disputas familiares. Según la notaria, muchas personas deciden hacer testamento porque “prefieren dejar hecho ya el reparto de sus bienes”, evitando así desacuerdos entre hijos, hermanos u otros familiares tras el fallecimiento.

Proteger a hijos con necesidades especiales

El testamento permite adoptar medidas específicas en casos sensibles. Por ejemplo, si se tiene un hijo con discapacidad, se pueden establecer disposiciones para garantizar su protección económica y personal a largo plazo.

Garantizar el cuidado de los hijos menores

En familias monoparentales, el testamento cobra aún más importancia. Esto permite dejar decidido quién se hará cargo de los hijos menores en caso de fallecimiento, una preocupación clave para muchos padres y madres.

Controlar la gestión de la herencia tras un divorcio

Tras una separación, algunas personas optan por hacer testamento para nombrar un administrador de los bienes de sus hijos, especialmente si no confían en su expareja para gestionarlos adecuadamente.

Proteger a la pareja en uniones de hecho

En determinadas comunidades autónomas, las parejas no casadas no tienen derechos hereditarios automáticos. Por eso, el testamento es fundamental para, por ejemplo, dejar la vivienda habitual a la pareja.

Posibilidad de desheredar o incluir un legado solidario

Aunque es un proceso legal complejo, el testamento permite desheredar a un hijo en casos justificados, como situaciones de desatención grave o abandono.

Por otro lado, cada vez más personas optan por dejar parte de su patrimonio a causas sociales. El testamento permite realizar donaciones a ONG o proyectos solidarios, asegurando que ese compromiso continúe tras el fallecimiento.

Asegurar el cuidado de las mascotas

Otro aspecto cada vez más presente es el bienestar animal. A través del testamento, se puede garantizar quién cuidará de las mascotas y en qué condiciones.

Decidir el destino de los bienes si no hay herederos directos o favorecer a determinados familiares

En el caso de personas solteras, sin hijos y con padres fallecidos, el testamento permite elegir libremente. Por ejemplo, dejar los bienes a un amigo en lugar de a familiares más lejanos, como hermanos o sobrinos. También es posible mejorar la herencia de un hijo o nieto, adaptando el reparto a las circunstancias personales o necesidades de cada uno.

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Un trámite rápido y económico puede marcar la diferencia entre una herencia conflictiva y un proceso claro, justo y sin tensiones para la familia.