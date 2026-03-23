"La Seguridad Social te debe mucho dinero”: el aviso del abogado Juanma Lorente sobre este complemento en la pensión
Si cumples con una serie de requisitos puedes añadir 30 euros al mes más que, en algunos casos, pueden cobrarse de forma retroactiva
Hay hombres que pueden reclamar a la Seguridad Social un complemento específico vinculado a su pensión, y puede ser "mucho dinero". El abogado laboralista Juanma Lorente explica que, para poder reclamar este complemento necesitas cumplir tres requisitos: “Ser hombre”, “haber tenido hijos” y “haber empezado a cobrar una pensión, ya sea por viudedad, incapacidad o jubilación, entre el 1 de enero de 2016 y el 15 de mayo de 2025”. Si se suman las cantidades que se pueden llegar a recuperar, Lorente advierte que "te puedes llevar 1.800 euros más extra en caso de que la Seguridad Social se calle y no responda a la solicitud, o incluso la denieguen”.
Esto es así tras haber aprobado el Tribunal Supremo que los hombres también tienen derecho a cobrar el complemento de brecha de género o complemento de paternidad, "que hasta ahora solo y exclusivamente cobraban las mujeres". En palabras del letrado, se trataría de unos "30 euros al mes más por hijo, desde que empezaste a cobrar la prestación”, además de “un aumento de la pensión, claro, de por vida”.
Cómo solicitarlo
La Seguridad Social tiene habilitado un trámite oficial mediante el cual puedes solicitar el complemento por brecha de género o maternidad en las pensiones. La regulación del complemento para la reducción de la brecha de género figura en el Real Decreto-ley 3/2021, publicado en el BOE.
Además, el Tribunal Supremo ya ha señalado, como indica Lorente, en resoluciones difundidas por el Poder Judicial, que este complemento debería reconocerse por igual a los hombres en la misma situación y con efectos retroactivos en determinados casos.
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