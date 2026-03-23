Esta es la fecha en la que comienza la campaña de la Renta 2026

Hay fechas que miles de contribuyentes marcan con antelación en el calendario porque condicionan durante semanas su organización económica, sus gestiones pendientes y hasta la previsión de pagos o devoluciones. La campaña de la declaración de la Renta es una de ellas. Cada primavera, asalariados, autónomos, pensionistas y propietarios vuelven a mirar el calendario oficial para saber cuándo podrán consultar sus datos fiscales, revisar el borrador y presentar el IRPF.

Aunque la cita con Hacienda se repite cada ejercicio, el calendario no siempre cae en los mismos días. De hecho, las fechas cambian ligeramente de una campaña a otra en función de cómo se organiza el servicio y del encaje de los distintos canales de atención.

Calendario de la Renta

La fecha central de la campaña ya está,cerrada: la presentación de la Renta por Internet se abrirá el 8 de abril de 2026 y se mantendrá disponible hasta el 30 de junio de 2026, último día del proceso ordinario. Será de nuevo la vía mayoritaria, ya que la Agencia Tributaria canaliza buena parte de las declaraciones a través de Renta WEB, el sistema que permite consultar el borrador, revisar los datos fiscales y presentar la autoliquidación desde la sede electrónica. Para operar en ese entorno será necesario identificarse con alguno de los sistemas habituales, como Cl@ve, certificado digital, DNI electrónico o número de referencia.

Calendario de la Renta 2026. / Europa Press

Presentar la Renta por teléfono

Junto a la presentación por Internet, la Agencia Tributaria mantendrá un año más la asistencia telefónica, una fórmula especialmente utilizada por contribuyentes que quieren ayuda directa sin desplazarse a una oficina. El servicio conocido como “Plan Le Llamamos” estará operativo entre el 6 de mayo y el 30 de junio de 2026, de modo que un técnico pueda confeccionar la declaración durante la llamada con los datos que ya obran en poder de Hacienda y la información que facilite el propio contribuyente. No obstante, el servicio no se activa de forma automática: requiere gestionar una cita previa.

En el caso de la atención telefónica, la Agencia Tributaria indica que la solicitud de cita para este servicio podrá hacerse desde el 29 de abril hasta el 29 de junio de 2026. Ese margen previo permite reservar turno antes de que empiece la confección efectiva por teléfono el 6 de mayo. La propia sede electrónica recuerda, además, que la cita puede tramitarse por Internet o a través de los teléfonos habilitados para la campaña. En concreto, llamando a los números de atención automática 91 535 73 26 y 901 12 12 24, mientras que para el servicio de cita de Renta hay que llamar al 91 553 00 71 o al 901 22 33 44.

Presentar la declaración en Hacienda

La atención presencial en oficinas llegará algo más tarde. Según la Agencia Tributaria, la posibilidad de acudir físicamente a una delegación para que allí se confeccione la declaración quedará reservada al tramo final de la campaña. Las citas para esta modalidad podrán solicitarse entre el 29 de mayo y el 29 de junio de 2026, mientras que la asistencia en oficinas comenzará el 1 de junio y se prolongará hasta el 30 de junio.

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Más allá del inicio y del cierre general, el calendario incorpora también una fecha que conviene no perder de vista si el resultado de la declaración sale a ingresar y se quiere domiciliar el pago. En ese supuesto, el límite se sitúa en el 25 de junio de 2026, unos días antes del cierre total de la campaña. A partir de ahí, sigue existiendo la posibilidad de presentar la declaración hasta el 30 de junio, pero cambian las condiciones del abono. La normativa mantiene además el fraccionamiento en dos plazos sin intereses: el primero, del 60%, se paga al presentar la declaración, y el segundo, del 40% restante, se abona más adelante, con fecha límite del 5 de noviembre de 2026.