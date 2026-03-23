Gonzalo Bernardos arremete contra Pedro Sánchez: “Nunca en la historia de España ha habido un Gobierno que haya hecho tanto para que el precio de la vivienda suba”

El precio de la vivienda sigue subiendo en nuestro país de forma imparable. El último informe elaborado por Tinsa sitúa a Alicante entre las provincias donde las casas de nueva construcción son más inaccesibles para compradores locales, por detrás de Málaga y Baleares. El metro cuadrado ha subido un 13,2 % y ya se sitúa en 2.790 euros.

Así que si tenemos en cuenta estos precios más conseguir los ahorros necesarios para la entrada y los gastos se convierte en que el acceso a la vivienda es cada vez más complicado.

También lo ha ratificado el economista Gonzalo Bernardos en una entrevista para Property Buyers en la que ha criticado duramente la política de vivienda del Ejecutivo socialista. “Nunca en la historia de España reciente ha habido un Gobierno que haya hecho tanto para que el precio de la vivienda suba, suba y suba”, ha dicho categórico. Según Bernardos esto sucede por la coalición entre el PSOE y Sumar “que es un partido populsta que lo que intenta es ganar votos engañando a la población, diciéndole a la gente que van a poder vivir donde quieran” y ha añadido que “tiene prácticamente una pócima mágica que es el control de precios”.

El precio del alquiler en España

Sobre el alquiler en España, el economista explica que los propietarios de los pisos de alquiler tienen dos prioridades: que le paguen todos los meses y que le cuiden el piso. “Entonces se encuentran que si tienen inquilinos vulnerables van a tardar mucho en sacarlo del piso. Aquí en Cataluña tardan 23 meses y van a estar ese tiempo sin poder cobrar el alquiler y pagando impuestos”, indica. Es por ello que concluye que “los propietarios dicen a la agencia inmobiliaria por favor que no se me meta alguien vulnerable”.

Para Bernardos un inquilino vulnerable es una persona que cobra 1.613 euros y alguien que le dedica más del 30 % a pagar el alquiler de la vivienda y los suministros. “Si yo gano 10.000 euros y pago 4.000 por la vivienda, no me pueden echar porque soy vulnerable. El pánico que se genera en los propietarios hace que haya menos viviendas de alquiler y provoca que el alquiler se vaya a las nubes”, relata el economista que añade que “todos aquellos que ganan poco están excluidos del alquiler, los están perjudicando”.

Por último, se ha referido a prohibir el arrendamiento de temporada y el alquiler convencional y se ha preguntado si no estábamos en una crisis habitacional. “Si soy propietario y tengo alquilado el piso a cuatro personas y me obligan a cobrar como si solamente fueran uno qué voy a hacer con esos tres, echarlos. Entonces ¿han generado más vivienda o han generado menos? Indiscutiblemente menos”, sentencia.

Por último, pone el siguiente ejemplo: “Yo tengo un piso céntrico, bien conservado, con muchas prestaciones y como yo tengo un Ferrari, cobro como si fuera ferrari. Y me dicen no, usted tiene un Ferrari pero yo quiero que cobre como un 600. Yo no tengo esta lógica, lo vendo”.