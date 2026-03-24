Gonzalo Bernardos lo tiene claro y censura el “postureo” del decreto de la vivienda de Pedro Sánchez: “Los propietarios están hartos de las imposiciones del Gobierno”

El tema estrella de este fin de semana en el programa LaSexta Xplica ha sido, como no podía ser de otra forma, el decreto del Gobierno en materia de vivienda. Este documento prohíbe los desahucios y recoge la prórroga de hasta dos años de los contratos de alquiler y limita al 2 % las actualizaciones.

El decreto, que está en vigor, parece que tiene los días contados ya que decaerá en la votación en el Congreso por el rechazo de PP, Vox y Junts. “Le pido a la ciudadanía que esté en estas condiciones que inste a la prórroga del contrato de arrendamiento, esto es lo importante", defendió la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en una entrevista en RNE.

En este sentido, el economista y colaborador de LaSexta Xplica, Gonzalo Bernardos, consideró este sábado que el decreto es “básicamente un postureo”. "Sumar y los Comunes en Cataluña o Más Madrid están siempre con la vivienda, intentando ganar votos, pero no resolver el problema. Porque si buscaran resolver el problema, cambiarían de política", ha sentenciado.

El también profesor de Economía ha señalado que "si en 2018 el 2,2 % de la población le preocupaba mucho la vivienda, ahora le preocupa a más del 40 %", tras lo que ha defendido que "la solución la tienen los inversores privados, porque el sector público que ha dicho que haría tantas viviendas no está haciendo prácticamente nada". "Muchas declaraciones, pero muy pocos hechos", ha criticado.

Gonzalo Bernardos tacha de postureo el decreto del gobierno sobre vivienda.

Propietarios “hartos”

Bernardos ha añadido que si sigue en marcha el decreto las personas que tienen este contrato de alquiler que terminará en 2027 “tendrán que buscar otra vivienda donde vivir, porque hay tanto propietario harto de las imposiciones del Gobierno contra ellos que van a vender esa vivienda".

"A mí me parece muy bien que los alquileres suban poco, siempre y cuando el Gobierno compense a los propietarios, porque los propietarios pagan impuestos y lo hacen para que la protección social la haga los sucesivos gobiernos", ha defendido el economista.