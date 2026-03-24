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El SEPE ofrece cursos de IA e inglés para mayores de 45 años gratuitos y online

La Cámara de Comercio de Madrid ofrece itinerarios formativos para actualizar las competencias de digitales

Una persona desempleada de más de 45 años

Una persona desempleada de más de 45 años / Sutterstocks

O. Casado

O. Casado

Si tienes entre 45 y 60 años y te encuentras en situación de desempleo debes conocer el programa Programa Talento 45+ de la Cámara de Comercio de Madrid. Se trata de cursos gratuitos que intentan mejorar las capacidades de estas personas para obtener formación y cualificación que se adapte a los requisitos que piden las empresas y puedan encontrar un empleo.

Algunas de las principales ventajas de este programa es que con sus itinerarios formativos lograrás actualizar tus competencias digitales y adaptarlas al mercado actual, optimizar las estrategias de búsqueda de empleo, ampliar tu red de contactos y conocimientos y mejorar tu carrera profesional y tu CV.

Cursos gratis para mayores de 45 años

La Cámara ofrece dos cursos interesantes para este colectivo totalmente gratuitos y que pueden hacerse online, no requieren presencialidad.

El primero de ellos es el curso de IA Generativa y Productividad, que se desarrollará entre el 14 de abril y el 19 de mayo de forma online y que tiene una duración de 120 horas. Está pensado para personas que quieran incorporar herramientas tecnológicas innovadoras en su vida personal y profesional y aumentar su conocimiento sobre la IA y su aplicación en la vida cotidiana.

En este curso se dará una introducción a la IA Generativa, se darán a conocer herramientas de IA para mejorar la productividad, automatizar procesos, toma de decisiones más informadas y se darán a conocer sus aplicaciones prácticas.

El segundo curso es de Inglés B1 y se impartirá del 27 de abril al 2 de junio. Igualmente será online, gratuito y tendrá una duración de 120 horas. El objetivo es manejar el idioma en su aplicación a la empresa.

Estos cursos van dirigidos a los siguientes colectivos, según la página web del SEPE:

  • Trabajadores desempleados.
  • Trabajadores desempleados que no han cotizado nunca a la seguridad social.
  • Trabajadores desempleados que se abonan sus propias cuotas a la Seguridad Social durante el tiempo en el que se encuentran en situación de desempleo: Convenio o convenio especial (situación recogida en vida laboral).
  • Trabajadores dados de Alta en el Régimen General de la Seguridad Social – Sistema Especial Agrario durante el tiempo de inactividad: SIST.ESP.AGRARIO.INACTIV. (situación recogida en vida laboral).
  • Trabajadores por cuenta ajena en situación de inactividad temporal a causa de un ERTE, siempre que el ERTE se encuentre en vigor (independientemente si es total o parcial: Prestación desempleo. Suspensión (situación recogida en vida laboral).
  • Trabajadores por cuenta propia en situación de cese de actividad reconocida: Cese de actividad (situación recogida en vida laboral).

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La acreditación de esta condición debe hacerse mediante el DNI y la vida laboral.

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