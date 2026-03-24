El SEPE ofrece cursos de IA e inglés para mayores de 45 años gratuitos y online

Si tienes entre 45 y 60 años y te encuentras en situación de desempleo debes conocer el programa Programa Talento 45+ de la Cámara de Comercio de Madrid. Se trata de cursos gratuitos que intentan mejorar las capacidades de estas personas para obtener formación y cualificación que se adapte a los requisitos que piden las empresas y puedan encontrar un empleo.

Algunas de las principales ventajas de este programa es que con sus itinerarios formativos lograrás actualizar tus competencias digitales y adaptarlas al mercado actual, optimizar las estrategias de búsqueda de empleo, ampliar tu red de contactos y conocimientos y mejorar tu carrera profesional y tu CV.

Cursos gratis para mayores de 45 años

La Cámara ofrece dos cursos interesantes para este colectivo totalmente gratuitos y que pueden hacerse online, no requieren presencialidad.

El primero de ellos es el curso de IA Generativa y Productividad, que se desarrollará entre el 14 de abril y el 19 de mayo de forma online y que tiene una duración de 120 horas. Está pensado para personas que quieran incorporar herramientas tecnológicas innovadoras en su vida personal y profesional y aumentar su conocimiento sobre la IA y su aplicación en la vida cotidiana.

En este curso se dará una introducción a la IA Generativa, se darán a conocer herramientas de IA para mejorar la productividad, automatizar procesos, toma de decisiones más informadas y se darán a conocer sus aplicaciones prácticas.

El segundo curso es de Inglés B1 y se impartirá del 27 de abril al 2 de junio. Igualmente será online, gratuito y tendrá una duración de 120 horas. El objetivo es manejar el idioma en su aplicación a la empresa.

Estos cursos van dirigidos a los siguientes colectivos, según la página web del SEPE:

Trabajadores desempleados.

Trabajadores desempleados que no han cotizado nunca a la seguridad social.

Trabajadores desempleados que se abonan sus propias cuotas a la Seguridad Social durante el tiempo en el que se encuentran en situación de desempleo: Convenio o convenio especial (situación recogida en vida laboral).

Trabajadores dados de Alta en el Régimen General de la Seguridad Social – Sistema Especial Agrario durante el tiempo de inactividad: SIST.ESP.AGRARIO.INACTIV. (situación recogida en vida laboral).

Trabajadores por cuenta ajena en situación de inactividad temporal a causa de un ERTE, siempre que el ERTE se encuentre en vigor (independientemente si es total o parcial: Prestación desempleo. Suspensión (situación recogida en vida laboral).

Trabajadores por cuenta propia en situación de cese de actividad reconocida: Cese de actividad (situación recogida en vida laboral).

La acreditación de esta condición debe hacerse mediante el DNI y la vida laboral.