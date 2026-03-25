Una experta en finanzas desvela cuánto dinero deberías tener ahorrado a los 40 años

Comprar una casa, ahorrar dinero, vivir a nuestro ritmo, viajar… Estos son los objetivos que, en general, queremos todo el mundo. Pero ¿sabemos cómo hacerlo? La educación financiera es un valor que cada vez se necesita aprender antes y que no hemos tenido la generación ‘millennial’, la nacida en los años 80.

Esta es una de las máximas que promueve la consultora financiera Laura Encina en el podcast ‘Tiene sentido’, de la periodista Eli Romero. Tener una formación adecuada para saber qué hacer con el dinero debería ser uno de los pilares de la educación de los niños.

“Si enseñamos a los adolescentes a saber cuáles van a ser los gastos más importantes de su vida y cómo gestionar sus salarios, sobre todo cuando no tienen gastos adquiridos, hará que a los 40 años puedan comprar una casa”, explica Encina.

Comprar una casa y amortizar la hipoteca

Una de las preguntas más interesantes durante esta entrevista de más de una hora es si financieramente es rentable comprar una casa. En nuestra generación tener una casa es casi “obligatorio”, es lo que hay que tener, una propiedad. Pero para la consultora financiera no es tan sencillo ya que habría que “echar muchas cuentas y ver cuánto dinero nos cuesta una casa y qué pasaría si ese dinero lo metemos en un fondo de inversión indexado y lo ponemos a crecer”.

“Si yo pudiera volver atrás lo que haría sería comprar casas para invertir, pondría mi dinero a trabajar y una vez que tengo estabilidad y un colchón financiero, invertiría dinero en mi propiedad porque lo otro serían activos y un dinero que va a mí ya no es un activo”, recalca.

Así que una vez que tenemos la casa, lo que muchos se preguntan es si es bueno amortizar esa hipoteca, algo que Encina tiene muy claro: “Normalmente tiene más sentido en que ese dinero lo inviertas a que te quites la hipoteca. Si amortizas, no te están dando nada, simplemente te quitas deuda, normalmente el euríbor que suele estar bajito. Pero si tu ese dinero eres capaz de crear un hábito de ahorro y generar una rentabilidad mayor que el euríbor ya estás generando mucho más de lo que estás pagando y no te estás descapitalizando”. En este sentido la experta en finanzas recalca que muchas veces se trata más de un tema subjetivo, de la mentalidad que tenemos de no querer deber nada, de no tener ese gasto fijo todos los meses, pero ella considera que si pones el dinero a trabajar puedes ganar más.

¿Cuánto dinero hay que tener ahorrado a los 40 años?

La pregunta es delicada y es posible que muchos se lleven las manos a la cabeza o piensen que es imposible. Pero lo cierto es que la experta en finanzas explica que, aunque depende mucho de la vida que quieras tener, deberías tener un colchón de seguridad de 6 meses de gastos fijos.

Es decir, si tú calculas que tienes 2.000 euros de gastos fijos, deberías tener en tu cuenta bancaria unos 12.000 euros para emergencias. “Con 40 años además debes tener un plan de ahorro para tu retiro y para tu jubilación, hacer tus aportaciones, mínimo eso”, explica.

Como resumen, para Laura Encina si tienes 40 años deberías tener ahorrados entre 10.000 y 30.000 euros, como mínimo.