Hacienda confirma el calendario oficial de la Renta 2026: ya queda poco para que empiece

La declaración de la Renta vuelve a situarse como uno de los trámites fiscales más relevantes del año para millones de contribuyentes en España. Cada primavera, trabajadores, autónomos y pensionistas deben rendir cuentas con Hacienda correspondientes al ejercicio anterior, en este caso el de 2025.

Más allá de la obligación legal, la campaña de la Renta también es un momento clave para la planificación económica personal. Saber cuándo presentar la declaración, qué plazos existen o qué opciones ofrece la Agencia Tributaria permite evitar errores, recargos o sanciones.

Calendario de la Renta

Con su página web, la Agencia Tributaria ya ha confirmado el calendario oficial de la campaña de Renta y Patrimonio correspondiente a 2025, que se desarrollará entre abril y junio de 2026. La primera fecha clave será el 8 de abril, momento en el que se abre el plazo para presentar la declaración a través de Internet. Desde ese día, los contribuyentes podrán acceder a sus datos fiscales, revisar el borrador y enviar la declaración de forma telemática, la vía más rápida y utilizada en los últimos años.

Calendario de la Renta 2026: estas son las fechas clave para presentar la declaración este año. / Europa Press

Hasta el 30 de junio

Este plazo online se mantendrá abierto hasta el 30 de junio de 2026, fecha en la que finaliza la campaña de forma general. Durante casi tres meses, los ciudadanos podrán gestionar su declaración desde cualquier dispositivo con acceso a internet, sin necesidad de desplazamientos.

Para quienes prefieran asistencia personalizada, la Agencia Tributaria también ofrecerá la opción de confeccionar la declaración por teléfono. Este servicio estará disponible entre el 6 de mayo y el 30 de junio de 2026, aunque será necesario solicitar cita previa. El periodo para pedir esa cita comenzará el 29 de abril y se extenderá hasta el 29 de junio. A través de esta modalidad, un técnico de Hacienda contacta con el contribuyente y le ayuda a completar la declaración paso a paso.

Atención presencial

Otra alternativa es la atención presencial en oficinas, pensada especialmente para personas que necesitan un asesoramiento más directo o tienen dificultades con los canales digitales. En este caso, el servicio comenzará el 1 de junio y también finalizará el 30 de junio de 2026. Para acudir a una oficina será imprescindible reservar cita previa, que podrá solicitarse desde el 29 de mayo hasta el 29 de junio, lo que reduce el margen respecto a otras modalidades.

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La solicitud de cita, tanto para la atención telefónica como presencial, podrá realizarse a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria o mediante los teléfonos habilitados para ello. Entre ellos, se encuentran los números automáticos 91 535 73 26 y 901 12 12 24, así como los específicos para la campaña de la renta: 91 553 00 71 y 901 22 33 44. Este sistema permite organizar la atención y evitar esperas innecesarias en los momentos de mayor demanda.