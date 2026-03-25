Ya ha entrado en vigor: así es el simulador de la declaración de la Renta para saber si te toca pagar este año

La campaña de la declaración de la Renta es uno de los momentos clave del calendario fiscal en España, tanto para trabajadores por cuenta ajena como para autónomos. Cada año, millones de contribuyentes revisan sus datos fiscales para cumplir con sus obligaciones tributarias y conocer si el resultado final será a pagar o a devolver. Este proceso, se ha ido simplificando en los últimos años gracias a herramientas digitales que permiten consultar y gestionar la información de forma más ágil.

En 2026, la campaña de la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 arrancará el próximo 8 de abril, fecha a partir de la cual se podrá presentar la declaración por internet. Como es habitual, el calendario incluirá distintas fases y vías de presentación, pero desde el inicio muchos contribuyentes estarán pendientes del resultado final para organizar su economía personal. Y es que, saber con antelación si habrá que abonar dinero o si Hacienda devolverá una cantidad sigue siendo una de las principales preocupaciones.

El simulador de Hacienda

Sin embargo, no es necesario esperar hasta esa fecha para obtener una estimación. Desde semanas antes del inicio oficial de la campaña, los ciudadanos ya pueden hacerse una idea aproximada del resultado de su declaración. La clave está en el simulador que la Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes en su página web. Se trata de Renta Web Open, una herramienta que ya está activa y actualizada con las novedades fiscales que afectarán a la declaración de 2025. A diferencia del borrador oficial, este simulador no permite presentar la declaración ni está conectado a los datos fiscales reales del usuario, pero sí ofrece un cálculo orientativo bastante útil para prever el resultado.

Conoce las diferencias entre el borrador de la renta y el simulador. / Shutterstock

Cómo funciona

El funcionamiento es sencillo y accesible para cualquier persona. No es necesario identificarse ni disponer de certificado digital, lo que facilita su uso. Para acceder, basta con buscar “Renta Web Open Simulador” en la web de la Agencia Tributaria y entrar en el apartado de simuladores. Una vez dentro, el usuario puede iniciar una nueva declaración o recuperar una previamente guardada. A partir de ahí, deberá introducir manualmente sus datos económicos: ingresos del trabajo, retenciones, rendimientos de actividades económicas, alquileres, ganancias patrimoniales o deducciones aplicables.

No es oficial

Tras completar la información, el sistema calcula de forma automática el resultado aplicando los tramos del IRPF vigentes. En cuestión de minutos, el contribuyente puede ver si la declaración le saldría a pagar o a devolver. Además, la herramienta permite descargar la simulación, lo que facilita comparar escenarios o revisar la información con más detalle. Eso sí, se trata de una estimación no oficial, ya que el resultado definitivo dependerá de los datos fiscales completos que incorpore Hacienda en el momento de la campaña.

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El simulador resulta especialmente útil en un año en el que se introducen algunos cambios relevantes. Entre ellos, destaca una nueva deducción por rendimientos del trabajo que beneficiará a las rentas más bajas, así como ajustes en la tributación de las rentas del ahorro en los tramos más altos. También se mantienen algunas deducciones vinculadas a la eficiencia energética, lo que puede influir en el resultado final de muchos contribuyentes. Por ello, utilizar esta herramienta con antelación permite prepararse mejor y reunir la documentación necesaria.