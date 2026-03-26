Más de la mitad de los españoles no marca esta casilla en la declaración de la Renta: no cuesta nada y sirve para ayudar a lo más necesitados

Se acerca la fecha de presentar la declaración de la Renta 2025 y los contribuyentes de nuestro país deberán hacer frente a su tramitación. Además de todas las deducciones estatales y autonómicas y otros conceptos que es necesario rellenar, existe una casilla importante y solidaria que sirve para ayudar a los demás y que muchos contribuyentes no marcan.

Se trata de la casilla de Actividades de Interés Social de la declaración de la Renta y que las entidades sociales han recordado que más de la mitad de los contribuyentes no marca pese a que no tiene ningún coste. La campaña ‘El gesto legendario’ recuerda que 12,4 millones de contribuyentes marcaron en el anterior ejercicio esta ‘X Solidaria’, lo que permitió recaudar más de 567 millones de euros para proyectos sociales.

En la presentación de la campaña, la presidenta de la plataforma, Yolanda Besteiro, ha subrayado que se trata de un instrumento "que apoya, ayuda y mejora la vida de todas aquellas personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad", millones de personas que "necesitan de la solidaridad y del compromiso del resto de la sociedad".

"Es el único impuesto que podemos elegir libremente a dónde va" y que no supone ningún coste adicional: "a quien le devuelvan, no le van a devolver menos, y para quien tenga que pagar, no va a pagar más", recoge la agencia EFE.

Además, esta opción también es compatible con la de la Iglesia Católica, ya que "pueden marcar la doble casilla y no dividen la ayuda, sino que la duplican".

Hoja para presentar la declaración de la renta. / INFORMACIÓN

A quién ayuda la casilla de Actividades de Interés Social

Las personas que marcan esta casilla en su declaración están destinando fondo para ayudar a personas con discapacidad, migrantes y personas necesitadas de asilo, jóvenes y familias en riesgo de exclusión o a víctimas de violencia de género, entre otros; aunque Besteiro ha recordado que "los beneficiarios fundamentales somos todos", porque "cualquiera puede verse abocado" a una situación similar en algún momento.

Una ayuda "vital"

Uno de los beneficiarios de estos programas sociales Mohamed Ibrahim Soliman, ha explicado que el proyecto de apoyo a personas con gran discapacidad le ha permitido desarrollar una vida mejor: "Me ayudan a levantarme de la cama, me visten, me ayudan a preparar el desayuno", ha relatado.

Esta asistencia resulta "vital" en su día a día y le ha facilitado integrarse laboralmente y avanzar en su desarrollo personal.

De igual forma, la voluntaria María Pérez ha celebrado los resultados del 'Laboratorio de Participación Make it' de Leganés en el que colabora, y el impacto que tiene la iniciativa en la educación digital y la cohesión comunitaria. "No solo damos alfabetización digital, sino que también vamos un poco más allá y damos robótica", ha señalado Pérez, quien ha puesto de manifiesto la dimensión social de la iniciativa y la relevancia que adquiere para el desarrollo de los jóvenes.