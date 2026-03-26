Ser cofrade ahorra dinero en la declaración de la Renta: cómo desgravar las cuotas de Hermandad

La Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina y para muchos cofrades comienza una de las épocas más esperadas del año. Son días que se preparan durante meses, con ensayos, reuniones, cultos y todo listo para que las procesiones salgan a la calle. En muchas familias estas fechas se viven con intensidad y emoción, porque no solo forman parte de la tradición, sino también de la rutina anual de miles de personas.

En ese camino previo a la Semana Santa hay muchos detalles que atender. Algunos preparan la túnica, otros ensayan para cargar los tronos, otros afinan instrumentos para acompañar a su hermandad y muchos cumplen además con el pago de sus cuotas como hermanos. Son gastos asumidos con normalidad por quienes forman parte activa de una cofradía, aunque no siempre se conoce que una parte de ese dinero puede tener consecuencias en la declaración de la Renta.

Desgravar en la Renta el pago a las hermandades

Y es ahí donde aparece una ventaja poco conocida. Las cuotas que se pagan a algunas hermandades y cofradías pueden dar derecho a una deducción en el IRPF, lo que permite ahorrar dinero al hacer la declaración. Para que esto sea posible, Hacienda debe considerar esas aportaciones como donativos y la entidad religiosa tiene que cumplir una serie de requisitos fiscales y administrativos.

No vale cualquier hermandad ni cualquier pago. Para que la cuota pueda desgravar, la cofradía debe estar correctamente registrada, contar con CIF y estar acogida a la Ley 49/2002, conocida como Ley de Mecenazgo. Además, debe destinar la mayor parte de sus ingresos a fines de interés general, como actividades benéficas, acción social o conservación del patrimonio. Solo en esos casos la aportación del hermano puede encajar como donación deducible ante Hacienda.

Ser cofrade puede ayudarte a ahorrar en la declaración de la renta: cuándo desgravan las cuotas de hermandad / Pilar Cortés

¿Cuánto dinero se puede ahorrar?

La deducción puede ser importante, incluso aunque la cuota anual no sea muy elevada. Actualmente, el contribuyente puede recuperar el 80% de los primeros 250 euros aportados durante el año. A partir de esa cantidad, la deducción es del 40%, y puede subir al 45% si la aportación se mantiene durante varios años seguidos a la misma entidad. Eso significa, por ejemplo, que una cuota de 60 euros podría traducirse en una devolución de 48 euros en la renta.

Sin embargo, no todos los gastos vinculados a la Semana Santa permiten esa rebaja fiscal. Hacienda deja claro que solo desgravan los donativos puros, es decir, aquellos en los que no existe una contraprestación. Por eso, quedan fuera pagos como la compra de túnicas, sillas, palcos o cualquier desembolso que implique recibir un bien o un servicio. También genera dudas la papeleta de sitio, pero el criterio general es que no suele considerarse deducible si da derecho a participar en la procesión.

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Para beneficiarse de esta ventaja, además, la hermandad debe comunicar correctamente las aportaciones a la Agencia Tributaria. Si todo está en regla, la deducción suele aparecer directamente en el borrador de la renta. Si no lo hace, el contribuyente podría incorporarla manualmente, pero necesitará un certificado emitido por la propia cofradía.