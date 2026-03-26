El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: es ilegal volver a trabajar si no han pasado 12 horas desde el último turno

Los horarios de trabajo son una de las cuestiones que más dudas generan entre empleados y empresas, especialmente en sectores donde los turnos cambian de un día para otro o se alternan mañanas, tardes y noches. En la práctica, no siempre resulta sencillo saber cuándo una jornada termina dentro de la legalidad y cuándo empieza un exceso que afecta al descanso, a la conciliación y a la salud del trabajador. Esa incertidumbre es aún mayor cuando hay cambios de cuadrante, sustituciones de última hora o necesidades de producción que obligan a reorganizar plantillas con rapidez.

La confusión aumenta, sobre todo, en los empleos con distintos turnos, jornadas partidas o sistemas rotatorios. También hay dudas frecuentes sobre si una pausa durante la jornada cuenta como trabajo efectivo, si puede superarse el límite diario y qué ocurre cuando la empresa alega una necesidad organizativa urgente. La respuesta, en realidad, parte de una base clara en la legislación española: el descanso entre jornadas es una obligación legal.

Estatuto de los Trabajadores

A partir de ahí, el Estatuto de los Trabajadores deja poco margen a la interpretación. Su artículo 34.3 establece que entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente deben pasar, como mínimo, doce horas. La misma norma añade además que, con carácter general, el trabajo ordinario efectivo no puede superar las nueve horas diarias, salvo otra distribución pactada por convenio o acuerdo, pero siempre manteniendo el descanso entre jornadas.

Es ilegal volver a trabajar sin 12 horas de descanso entre turnos: qué dice el Estatuto de los Trabajadores / INFORMACIÓN

Denuncia ante la Inspección de Trabajo

Cuando ese descanso no se respeta, el trabajador no queda desprotegido. Puede acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para denunciar la situación, y también puede reclamar las cantidades que correspondan si entiende que se le han impuesto tiempos de trabajo por encima de los límites legales o pactados. En paralelo, la empresa se expone a que ese incumplimiento sea calificado como infracción grave, ya que la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social considera grave vulnerar las normas sobre jornada, descansos, vacaciones, permisos o registro de jornada.

Multas si no se cumple

Para las infracciones graves en materia de relaciones laborales, la ley prevé sanciones que van desde 751 euros en su grado mínimo hasta 7.500 euros en su tramo máximo, en función de la graduación del expediente. El objetivo de esta exigencia legal es proteger la recuperación física y mental del empleado, limitar la fatiga acumulada y reducir el riesgo de errores o accidentes derivados del cansancio, algo especialmente sensible en trabajos con atención al público, conducción, industria, sanidad, vigilancia o manipulación de maquinaria.

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Eso sí, la normativa contempla matices en situaciones muy concretas. En actividades con trabajo a turnos o con determinadas peculiaridades organizativas, la regulación permite ajustes, pero no una supresión arbitraria del descanso. El propio Estatuto abre la puerta a ampliaciones o limitaciones en la ordenación de jornada y descansos para sectores específicos, y el descanso semanal también puede adaptarse en ciertos supuestos. Además, los convenios colectivos pueden modular cómo se distribuye el tiempo de trabajo diario o si una pausa computa como tiempo efectivo, una cuestión clave porque de ello depende si esos 15 o 30 minutos de descanso entran dentro del máximo ordinario o deben recuperarse al final de la jornada.