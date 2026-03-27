Ya está en vigor: las Cortes aprueban la nueva deducción fiscal para gastos de música en la Comunidad Valenciana

La música ha logrado algo poco habitual en el Parlamento valenciano: poner de acuerdo a todos los grupos en una misma votación. El pleno de Las Cortes Valencianas dio este jueves luz verde, sin ningún voto en contra, al decreto ley que incorpora una nueva deducción fiscal vinculada a la actividad musical. La medida permitirá a muchas familias de la Comunidad Valenciana recuperar hasta 150 euros por determinados desembolsos relacionados con la formación y la práctica musical.

El texto convalidado abre la puerta a aplicar esa deducción por gastos en enseñanzas musicales cursadas en conservatorios y escuelas de música, por cuotas abonadas a sociedades musicales y también por la adquisición de instrumentos o partituras.

Desde la mayoría que forman PP y Vox se defendió la iniciativa como una medida “pionera” destinada a aliviar la economía de las familias y a reconocer el valor de un tejido musical extraordinariamente amplio. Durante la sesión se recordó que en la Comunidad Valenciana existen 550 sociedades musicales federadas, cerca de 50.000 músicos y más de 60.000 alumnos vinculados a este ecosistema. Para los grupos que sostienen al Consell, estos datos justifican sobradamente que la Generalitat impulse un incentivo específico, no solo por el esfuerzo económico que supone sostener estudios musicales, sino por el impacto cultural, educativo y social que la música tiene en centenares de municipios.

La oposición, sin embargo, respaldó el decreto con matices muy marcados. PSPV y Compromís coincidieron en que no iban a situarse frente a una medida asociada al fomento de la música, pero aprovecharon el debate para subrayar que las prioridades deberían pasar por reforzar los servicios públicos y la red pública de enseñanza musical.

Las Cortes aprueban por unanimidad la deducción fiscal para gastos de música en la Comunidad Valenciana / INFORMACIÓN

Gimnasio y dentista

La jornada parlamentaria dejó además otro frente de discusión fiscal, esta vez mucho más divisivo. Las Cortes también validaron otro decreto ley que amplía el umbral de renta para acceder a deducciones de hasta 150 euros por gastos de gimnasio, dentista, óptica, tratamientos vinculados al alzhéimer o enfermedades raras. En este caso, el respaldo no fue unánime: PP y Vox votaron a favor, PSPV se opuso y Compromís optó por la abstención. La ampliación fija el límite en 60.000 euros para declaraciones individuales y 78.000 para las conjuntas.

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Desde el 1 de enero de 2025

Tanto la deducción vinculada a la música como el resto de beneficios fiscales aprobados tendrán efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025. Eso significa que podrán incluirse ya en la próxima campaña de la Renta, prevista a partir del 8 de abril, de modo que la decisión adoptada en las Cortes tendrá una traducción inmediata para miles de contribuyentes.