El truco de la nómina que congela tu sueldo aunque suba el convenio colectivo

Muchos trabajadores creen que, si su convenio colectivo sube cada año, su nómina también debería aumentar automáticamente. Sin embargo, no siempre ocurre así. En muchos casos, el salario permanece igual pese a que sobre el papel sí se hayan aprobado mejoras salariales. Esto provoca que numerosos empleados pierdan poder adquisitivo sin darse cuenta, especialmente en un contexto de inflación y encarecimiento del coste de vida.

Detrás de esa situación está una fórmula muy presente en muchas nóminas: la compensación y absorción. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada la define como “el engaño de las nóminas en España y la razón por la que tu sueldo está congelado. Es la compensación y absorción. Coge tu nómina y revisa”. Su advertencia pone el foco en un mecanismo legal que puede impedir que las subidas del convenio se traduzcan en más dinero en el bolsillo.

Compensación y absorción

Como explica el abogado, el salario de cada trabajador viene marcado por el convenio colectivo y por las tablas salariales según su categoría profesional. Pero muchas empresas pagan una cantidad algo superior a ese mínimo y la reflejan en la nómina como una “mejora voluntaria compensable y absorbible”. Ahí está la clave. “En muchos casos las empresas suelen pagar algo más de lo que marca el convenio. Por eso hacen una mejora del salario que la ponen como mejora voluntaria compensable y absorbible”, señala.

El problema aparece cuando el convenio se actualiza. Según De la Calzada, “si el convenio se va actualizando cada año y va subiendo, pero tú como ya estás cobrando algo más, esa subida se va a absorber con esa mejora”. Es decir, la empresa descuenta el incremento del convenio de esa mejora voluntaria que ya abonaba. El resultado es que el trabajador sigue cobrando exactamente lo mismo. “Tu nómina no sube”, resume el abogado.

Para el laboralista, la consecuencia es clara: “Esto se traduce en que tu sueldo no va a subir y en la pérdida de capacidad económica y de poder adquisitivo”. Su reflexión es sencilla: cobrar 1.500 euros hoy no equivale a cobrar esa misma cantidad dentro de uno o dos años, porque el dinero pierde valor con el tiempo. Por eso insiste en que, mientras el salario real no supere claramente el nivel fijado por convenio, muchas de esas subidas nunca llegarán a notarse.

Consejo

Eso sí, el abogado también advierte de que este sistema no siempre se puede aplicar sin más. Depende del convenio y de cómo esté redactada y estructurada la nómina. De hecho, recuerda que en algunos casos puede estar mal utilizado y ser reclamable. Por eso recomienda revisar bien cada concepto salarial y no dar por hecho que la empresa siempre actúa correctamente cuando absorbe las subidas pactadas.

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De cara al futuro, Ignacio de la Calzada lanza un consejo muy concreto a quienes vayan a negociar un nuevo empleo o una mejora salarial. Recomienda pactar expresamente que las futuras subidas del convenio se apliquen al margen de las mejoras voluntarias. De lo contrario, alerta, “cada año perderás dinero”.