Los 5 gastos que casi nadie sabe que se puede desgravar en la Renta 2026

La declaración de la Renta puede convertirse en una oportunidad para ahorrar dinero o en una ocasión perdida por no revisar bien todas las deducciones disponibles. Cada año, miles de contribuyentes presentan el borrador sin comprobar con detalle qué beneficios fiscales les corresponden, y eso puede traducirse en un resultado menos favorable del que realmente podrían obtener.

Sin embargo, una lectura atenta puede marcar una diferencia importante en el resultado final. Algunas ventajas fiscales son muy conocidas, pero otras pasan mucho más desapercibidas, pese a que pueden ayudar a rebajar de manera clara la cantidad a ingresar o, en su caso, aumentar la devolución. Por eso conviene repasar esos conceptos que casi nadie tiene en mente cuando llega la campaña de la Renta 2026.

Alquiler de vivienda habitual

Uno de esos gastos o situaciones que pueden dar derecho a un alivio fiscal es el alquiler de la vivienda habitual. En determinados territorios de España existe la posibilidad de aplicar una deducción por vivir de alquiler, siempre que se cumplan las condiciones exigidas por la normativa correspondiente. La clave está en que el inmueble arrendado sea la residencia habitual del contribuyente y en que quien pretende aplicarse la deducción figure como titular del contrato.

Estas son algunas de las deducciones menos conocidas que pueden marcar la diferencia en la próxima declaración de la Renta / EUROPA PRESS

Declaración conjunta con hijos

Otro supuesto que puede tener impacto en la declaración es la tributación conjunta con hijos. Hay contribuyentes que desconocen que, si conviven con su hija o hijo y mantienen sobre él o ella la patria potestad, pueden acogerse a la fórmula de la declaración conjunta en determinadas circunstancias. Esta opción puede resultar especialmente interesante cuando el menor o descendiente depende económicamente del progenitor y convive en el mismo domicilio. El objetivo es permitir que la unidad familiar tribute de una forma que, en ocasiones, reduce el tipo impositivo y mejora el resultado final.

Declaración conjunta

También la declaración conjunta con la pareja puede ser una fórmula a tener en cuenta, aunque a menudo se pasa por alto o se da por hecho que no compensa. En determinadas situaciones, cuando dos personas conviven y forman una unidad fiscal conjunta, esta modalidad puede ofrecer un trato más favorable que la declaración individual, especialmente si uno de los dos tiene ingresos reducidos o si la diferencia de rentas entre ambos es significativa. La idea es que la tributación conjunta permita ajustar mejor la carga fiscal a la realidad económica del hogar. Para poder beneficiarse, es necesario que exista convivencia bajo el mismo techo y que ambos puedan ser considerados integrantes de esa unidad a efectos tributarios.

Deducción por maternidad

Entre las deducciones con mayor impacto social figura la deducción por maternidad. Se trata de un beneficio fiscal pensado para reducir la presión económica que soportan las madres trabajadoras durante los primeros años de vida de sus hijos. Esta ventaja se dirige a quienes hayan tenido un hijo o hayan adoptado y se encuentren desarrollando una actividad laboral, siempre que el menor no haya cumplido todavía los tres años.

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Gastos médicos

Otro de los apartados menos conocidos por muchos contribuyentes es el relacionado con determinados gastos médicos. En algunos casos, es posible deducirse desembolsos sanitarios que no estén cubiertos por el sistema público de salud o por la Seguridad Social. Esta opción puede incluir tratamientos, consultas o servicios que el contribuyente haya tenido que pagar de su bolsillo y que cumplan las condiciones exigidas. No se trata de una deducción ilimitada, ya que suele estar sometida a topes y a criterios vinculados al nivel de ingresos. Precisamente por eso, muchas personas no reparan en ella o creen erróneamente que cualquier gasto sanitario sirve automáticamente para reducir impuestos. La realidad es que conviene conservar justificantes, revisar qué conceptos entran dentro de la deducción y comprobar si la comunidad autónoma en la que se tributa contempla este tipo de ventaja fiscal.