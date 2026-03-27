El Imserso avisa a los jubilados: hay un nuevo plazo extraordinario para apuntarse a los viajes de este año

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) cuenta con dos programas destinados a favorecer el envejecimiento activo y saludable de los mayores de nuestro país.

El primero de ellos es el Programa de Turismo que ofrece a los mayores actividades culturales y recreativas y fomenta el desarrollo del sector turístico de nuestro país. En la temporada actual se han ofertado 879.213 plazas para viajar con el Imserso distribuidas en estancias de 10 y 8 días en Cataluña, Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana; otras para Canarias y Baleares, y un tercer grupo para turismo de escapada en circuitos culturales, de naturaleza, capitales de provincia y Ceuta y Melilla.

Los precios varían según las fechas, la modalidad, la duración del viaje y el tipo de alojamiento. Oscilan entre los 132,91 euros para las estancias de 4 días en capitales de provincia en temporada baja y los 564,72 euros de las estancias de 10 días en Canarias con transporte y en temporada alta.

Novedades y plazos para presentar las solicitudes del Imserso

Este año como principales novedades se encuentra una tarifa reducida para que los pensionistas con menos recursos puedan viajar por solo 50 euros. En total, se han reservado 7.447 plazas para las personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la Seguridad Social.

Igualmente, también se ha reservado un porcentaje de plazas para que los usuarios puedan viajar con sus animales de compañía.

El plazo ordinario de presentación de solicitudes para el Programa de Turismo para la temporada 2025/2026 comenzó el 1 de julio de 2025 y finalizó el 23 de julio de 2025; no obstante, se ha habilitado un plazo extraordinario, desde el 9 de diciembre de 2025 al 30 de abril de 2026.

La solicitud debe presentarse preferentemente por medios electrónicos y está disponible en la sede electrónica del Imserso. Además, como se detalla aquí, puede presentarse en otros registros electrónicos y oficinas, en un apartado de correos y, en el caso de las personas residentes en otros países europeos, en las correspondientes consejerías de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Una pareja en el Imserso / IMSERSO

Programa de Termalismo del Imserso

El Imserso también cuenta con un Programa de Termalismo para que los mayores puedan beneficiarse de tratamientos termales preventivos y rehabilitadores a precios asequibles. Aquellos jubilados que consigan una de las 197.000 plazas que hay disponibles este año podrán acudir a un balneario entre febrero y diciembre, durante 10 días en régimen de pensión completa.

El programa incluye reconocimiento médico y prescripción del tratamiento así como un seguimiento médico del mismo.

Así pues para los turnos de los meses de diciembre a diciembre los interesados pueden apuntarse hasta el 15 de mayo. También existen dos plazos para la inclusión en la lista de espera, que sirve para cubrir las plazas que van quedando vacantes por renuncias u otras circunstancias:

Para los turnos de los meses de febrero a agosto, ambos inclusive: hasta el 14 de mayo de 2026.

Para los turnos de los meses de septiembre a diciembre: hasta el 31 de octubre de 2026.

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Las personas solicitantes pueden plantear sus dudas y consultas en el teléfono de información 912 667 713 (operativo de lunes a viernes, en horario de 09:00 a 18:00 horas), en este buzón de correo electrónico y en este formulario de contacto.