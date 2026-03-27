El SEPE busca trabajadores en Alicante: las últimas ofertas con contrato indefinido para las que no hace falta tener experiencia
Se trata de diferentes perfiles para cubrir puestos en la provincia
Buscar trabajo suele ser un proceso exigente, a veces largo y en muchos casos frustrante. Hoy en día no basta con enviar currículums ya que Internet ha cambiado por completo la manera de buscar empleo. Existen portales especializados en los que se publican miles de ofertas cada día y que permiten filtrar por provincia, sector, tipo de contrato, jornada o experiencia previa.
También hay plataformas públicas de empleo que reúnen vacantes de distintos ámbitos y facilitan la inscripción en procesos de selección. Estas webs permiten crear alertas para recibir avisos cuando aparece una oferta que se ajusta al perfil del candidato, algo especialmente útil para no tener que revisar continuamente las páginas. Una de las más importantes es es ‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
Las redes profesionales también se han convertido en una herramienta importante. No solo sirven para consultar ofertas, sino también para cuidar la imagen profesional, mostrar experiencia y ampliar contactos. Otra vía que no debe pasarse por alto son las páginas web de las propias empresas. Muchas compañías publican sus vacantes en sus apartados de empleo antes de difundirlas en otros canales.
Ofertas de trabajo en Alicante
En el portal de empleo del SEPE, ‘Empléate’, hemos seleccionado las últimas ofertas de empleo para la provincia de Alicante con los filtros de contrato indefinido y que no hace falta experiencia:
- Auxiliar administrativo para Alicante. Se ofrece un contrato a jornada completa y con un sueldo de entre 22.000 y 24.000 euros brutos al año.
- Peón de la construcción para trabajos de albañilería en la zona de Villena. Se ofrece un contrato a jornada completa con un sueldo de entre 21.000 y 21.500 euros brutos al año.
- Técnico de operaciones en Alicante. Se ofrece un contrato a jornada completa con un sueldo de entre 19.000 a 25.000 euros brutos al año.
- 40 vacantes de socorrista. Se ofrece un contrato a jornada completa para un sueldo de 17.500 euros brutos al año.
- Administrativo contable en Benidorm. Se ofrece un contrato a jornada parcial para un sueldo de entre 13.000 y 18.000 euros brutos al año.
- Técnico de mantenimiento y reparación de máquinas recreativas para Benidorm y alrededores. Se ofrece un contrato a jornada completa con un sueldo de entre 16.600 y 20.000 euros brutos al año.
- Contable para Garantía Juvenil. Se ofrece un contrato a jornada parcial con un sueldo de entre 900 y 1.400 euros brutos.
- Auxiliar administrativa comercial para una agencia de seguros. Se ofrece un contrato a jornada completa para un sueldo de entre 16.671,15 euros brutos.
- Conductor de hormigonera en Alicante. Se ofrece un sueldo de entre 1.800 y 2.000 euros brutos al año.
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