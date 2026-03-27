El SEPE busca trabajadores en Alicante: las últimas ofertas con contrato indefinido para las que no hace falta tener experiencia

Buscar trabajo suele ser un proceso exigente, a veces largo y en muchos casos frustrante. Hoy en día no basta con enviar currículums ya que Internet ha cambiado por completo la manera de buscar empleo. Existen portales especializados en los que se publican miles de ofertas cada día y que permiten filtrar por provincia, sector, tipo de contrato, jornada o experiencia previa.

También hay plataformas públicas de empleo que reúnen vacantes de distintos ámbitos y facilitan la inscripción en procesos de selección. Estas webs permiten crear alertas para recibir avisos cuando aparece una oferta que se ajusta al perfil del candidato, algo especialmente útil para no tener que revisar continuamente las páginas. Una de las más importantes es es ‘Empléate’, el portal de empleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Las redes profesionales también se han convertido en una herramienta importante. No solo sirven para consultar ofertas, sino también para cuidar la imagen profesional, mostrar experiencia y ampliar contactos. Otra vía que no debe pasarse por alto son las páginas web de las propias empresas. Muchas compañías publican sus vacantes en sus apartados de empleo antes de difundirlas en otros canales.

Ofertas de trabajo en Alicante

En el portal de empleo del SEPE, ‘Empléate’, hemos seleccionado las últimas ofertas de empleo para la provincia de Alicante con los filtros de contrato indefinido y que no hace falta experiencia: