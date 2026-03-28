Un hombre de 79 años, juzgado por apropiación indebida: "Las buenas personas pueden equivocarse"
La Fiscalía pide para el propietario de una cerrajería una pena mínima de un año de prisión condicional y 11.200 euros de responsabilidad civil
Oriol García Dot
El Tribunal de Corts, órgano del Consejo Superior de la Justicia del Principado de Andorra, ha celebrado el juicio contra un hombre de 79 años, acusado de un delito mayor continuado de apropiación indebida, por impagos en la CASS, el organismo público encargado de gestionar y administrar el sistema de seguridad social en Andorra.
Según su página web, "el objetivo del sistema andorrano de seguridad social es garantizar la protección, en su modalidad contributiva y no contributiva, de las personas aseguradas, directas o indirectas, mediante las prestaciones adecuadas".
Cobro a los empleados
Según ha publicado el Diari d'Andorra, las cotizaciones se dejaron de pagar mientras la empresa, una cerrajería, tenía dificultades económicas. El propietario del negocio decidió no efectuar algunos ingresos, pese a cobrar a los empleados la parte proporcional de la CASS.
Pese al intento de defensa por parte del hombre de 79 años, que ha alegado que la persona encargada de realizar estos pagos era la contable, la Fiscalía ha presentado en el juicio una prueba documental que evidencia que el acusado era el único responsable de la gestión de facturas y cotizaciones y que tenía la obligación de proceder a los pagos.
Fiscalía pide condena
La Fiscalía reclama una pena mínima de un año de prisión condicional y el pago de la responsabilidad civil correspondiente. Según ha decretado el tribunal, este importe se eleva hasta los 11.200 euros, la cantidad de dinero que el propietario de la empresa no abonó en la CASS.
En su defensa, el hombre ha argumentado que el importe real fue de unos 3.000 euros y que no intentó lucrarse personalmente de la situación. Antes de finalizar el juicio, ha declarado: "Las buenas personas pueden equivocarse y una mala gestión sin voluntad no puede condenar a una persona".
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