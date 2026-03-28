Ni cafeterías ni hamburgueserías: este es el negocio más rentable, según un experto

Cuando decides montar un negocio, surgen muchas dudas con relación a qué tipo de empresa abrir, qué inversión inicial hay que hacer o cuál dará más rentabilidad. Mucha gente decide entrar en el mundo del emprendimiento sin tener muchos conocimientos.

Eric Ponce, un emprendedor nacido en 1990 que se define como un tipo muy curioso y, sobre todo, inventor, ha realizado una serie en su canal de Youtube donde ha analizado a fondo 10 negocios distintos. Esto lo ha hecho porque quiere montar una empresa, pero no sabe cuál es la mejor opción.

Ranking de negocios

Según expresa Ponce en su último vídeo, ha hecho un estudio de los negocios: "Quiero hacer rankings objetivos, basados en datos reales, por eso he clasificado los 10 negocios a los que he entrevistado en 4 categorías: Inversión inicial, rentabilidad, delegabilidad y sensaciones".

El youtuber explica que, "si algo he aprendido visitando estos 10 negocios, es que los que van bien no improvisan: tienen claro quién es su cliente, cómo llegar a él y qué es lo que funciona. Los que van mal es porque muchas veces tiran dinero en cosas que no funcionan".

Inversión inicial

En la primera categoría, habla de la inversión inicial. Según Eric Ponce, la primera mitad de negocios va desde los 14.000 hasta los 45.000, la segunda mitad va desde los 80.000 hasta los 105.000 y finalmente, queda el negocio más caro con diferencia, duplicando al anterior, que es la heladería. La inversión inicial necesaria es de 230.000 euros. El emprendedor bromea con que "si estás pensando en montar una heladería, más vale que tengas un buen colchón o que tengas contactos en el banco, porque vas a necesitar mucha pasta".

Rentabilidad

En la segunda categoría nos evidencia la rentabilidad de cada negocio. En esta categoría destaca la lavandería como el negocio que menos rentabilidad tiene, con un 5 o 6%, ya que la que él ha estudiado está en un pueblo. El negocio que mejor rentabilidad tiene es el de la tienda de açaí, con un 35%. Esto implica que en el tercer mes ya se obtiene un beneficio, recuperando la inversión inicial.

Delegabilidad

La tercera categoría es la de la dificultad que conlleva dirigir el negocio y cuánto tiempo tienes que dedicar. El primer lugar del ranking lo ocupa el negocio de los trasteros, ya que, según su propietaria, no hace falta tener ningún empleado porque todo se puede llevar desde el móvil. Por el lado contrario tenemos la churrería, que te obliga a estar ahí todo el día y, si falla el churrero, te quedas sin negocio.

Finalmente, comenta que la cuarta categoría no aparece en ninguna hoja de Excel, ya que es simplemente su opinión y cómo se ha sentido dentro de cada negocio.

Mejor negocio para emprender

Después de todo este análisis, comenta que, para él, el mejor negocio y, por tanto, el que va a montar es el de los trasteros. Según el experto en emprendimiento, el punto clave para decidir que los trasteros son el mejor negocio para emprender es que no requieren nada de personal. Esto es clave, ya que la contratación de empleados es siempre el punto más complicado y conlleva demasiado tiempo.

Otro motivo importante es la gestión remota total que permite. El negocio funciona con contratos online, accesos con códigos, alarmas y avisos al móvil; incluso hay días en que el móvil ni suena porque ya están todos los trasteros alquilados y los clientes no necesitan ningún cambio.

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Finalmente, comenta que es un negocio sin estacionalidad. "La gente al final necesita guardar sus trastos 12 meses al año; hay muchos negocios de la serie que sí que tenían estacionalidad; por ejemplo, la heladería de Luis en invierno, ya que le baja la facturación. La gente pide 'delivery' de hamburguesas, pero en épocas más de verano de salida a la calle ya no piden tanto; en cambio, el trastero tiene una ocupación muy alta todo el año porque los trastos se quedan ahí y no se mueven", comenta el emprendedor para finalizar su argumentación.