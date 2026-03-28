Confirmado por Hacienda: estos son los cambios de la Renta 2026 que debes saber antes de hacer tu declaración

La campaña de la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2025 ya calienta motores en Aragón. Con las fechas confirmadas por el Ministerio de Hacienda, miles de contribuyentes aragoneses se preparan para ajustar cuentas con el fisco en un proceso que arrancará el próximo 8 de abril de 2026 y se prolongará hasta el 30 de junio.

A medida que se acerca esta cita anual, crece el interés por conocer las novedades fiscales, las deducciones disponibles y los posibles cambios que puedan influir en el resultado final del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este año no llega con una gran reforma, pero sí introduce algunos ajustes que afectan tanto a determinados perfiles de contribuyentes como al control de la información económica.

Uno de los cambios más destacados tiene que ver con la tributación del ahorro. Desde el 1 de enero de 2025, se ha incrementado el tipo impositivo para las rentas más altas. En concreto, aquellos contribuyentes que superen los 300.000 euros anuales en rendimientos del capital mobiliario —como intereses, dividendos o ganancias patrimoniales— pasarán a tributar al 30%, dos puntos más que anteriormente. El resto de tramos se mantiene sin cambios, por lo que la medida apenas tendrá impacto en la mayoría de pequeños ahorradores.

En el lado opuesto, el sistema introduce mejoras para las rentas más bajas. Se establece una deducción de hasta 340 euros para quienes tengan ingresos cercanos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una ayuda que se reducirá progresivamente a medida que aumente el salario. Además, quienes no alcancen ese umbral seguirán sin estar obligados a presentar la declaración, salvo en casos concretos.

Otra de las novedades afecta a las personas en situación de desempleo. A partir de esta campaña, quienes perciban prestaciones por paro no tendrán que presentar la declaración únicamente por este motivo, siempre que no superen los límites generales fijados.

Más allá de los cambios que afectan directamente al contribuyente, la Agencia Tributaria refuerza su capacidad de control con modificaciones en varios modelos informativos. Algunos de ellos, como el modelo 170 —relativo a pagos con tarjeta o móvil— y el modelo 196 —sobre cuentas bancarias— pasan a presentarse de forma mensual en lugar de anual, lo que permitirá un seguimiento más continuo de los movimientos económicos.

También se incorporan nuevos modelos, como el 174 o el 185, y se actualizan otros ya existentes, como el 181. En paralelo, desaparece el modelo 291, cuya información queda integrada en el nuevo sistema. Se trata de cambios que afectan principalmente a empresas y entidades, pero que evidencian una tendencia clara hacia un mayor control y digitalización de los datos fiscales.

En definitiva, la Renta 2026 llega sin grandes sobresaltos para el contribuyente medio en Aragón, pero con ajustes que combinan un ligero alivio para las rentas más bajas con un refuerzo del control por parte de Hacienda, en una campaña que, un año más, será clave para millones de ciudadanos.