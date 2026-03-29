Ni confirmado ni en vigor: lo que realmente va a pasar con el IVA de los autónomos (y el límite de 85.000 euros)

La idea de que los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros dejarán de pagar IVA ha corrido como la pólvora en los últimos días. Sin embargo, la medida no está aprobada ni en vigor en España todavía, aunque sí tiene una base legal en la normativa europea que explica por qué se habla ahora de ello.

En concreto, la clave está en una directiva comunitaria que permite a los Estados miembros introducir un sistema de franquicia de IVA para pequeños negocios. Es decir, la posibilidad de que determinados autónomos queden exentos de este impuesto si no superan un umbral de facturación.

Qué hay de verdad en la exención del IVA

La norma europea —la Directiva (UE) 2020/285— permite fijar ese límite hasta los 85.000 euros anuales. Pero hay un matiz fundamental: su aplicación no es automática, sino que cada país debe adaptarla a su legislación nacional.

Y aquí está el punto clave. España aún no ha hecho esa transposición, pese a que el plazo para hacerlo ya ha vencido. De hecho, la Comisión Europea ha iniciado acciones contra el Estado español por este retraso.

Qué no es cierto (y conviene aclarar)

Pese a los pensamientos recientes, hay varias ideas que conviene desmontar:

No se ha aprobado todavía ninguna ley que elimine el IVA a los autónomos.

que elimine el IVA a los autónomos. No ha entrado en vigor ningún cambio fiscal de este tipo.

de este tipo. Los autónomos siguen obligados a repercutir y declarar el IVA como hasta ahora.

Es decir, en la práctica, no ha cambiado nada en el día a día fiscal del colectivo.

Qué pasará si finalmente se aplica

Si España decide implantar este sistema, los autónomos que estén por debajo del umbral podrían:

No incluir IVA en sus facturas.

No presentar declaraciones periódicas de este impuesto.

Pero también habría una contrapartida importante: no podrían deducirse el IVA soportado en sus gastos, algo que puede no ser beneficioso en todos los casos.

Por qué se habla ahora de esta medida

El debate se ha reactivado por varios factores: la presión de Bruselas para cumplir con la normativa europea, las demandas de asociaciones de autónomos y el contexto político actual, que no deja de ser donde se negocian medidas económicas de impacto.

En este escenario, la exención de IVA aparece como una opción sobre la mesa, pero sin calendario claro ni aprobación definitiva.

Qué deben hacer ahora los autónomos

A corto plazo, el mensaje es claro: no hay cambios inmediatos. Los autónomos deben seguir cumpliendo con sus obligaciones fiscales habituales hasta que, en su caso, se apruebe una norma concreta en España.

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Hasta entonces, cualquier titular que hable de la eliminación del IVA debe leerse con cautela: la medida existe sobre el papel en Europa, pero todavía no forma parte de la realidad fiscal española.