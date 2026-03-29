Muchos inquilinos creen que pueden quedarse con la casa si muere el dueño, pero la ley no dice eso: solo hay algunas excepciones legales
La normativa española no reconoce un derecho automático de compra al inquilino tras el fallecimiento del propietario, aunque existen casos muy concretos que generan confusión
En los últimos tiempos se han extendido múltiples teorías y leyendas urbanas en materia de vivienda y alquiler, más si cabe con la situación que se vive en España con un precio máximo histórico. Una de ellas es que un inquilino puede quedarse con una vivienda si fallece el propietario. La afirmación ha ganado fuerza en redes y algunos foros, pero la legislación española no contempla ese derecho de forma automática ni generalizada.
Lo que sí establece la normativa es mucho más claro y, a la vez, menos llamativo: cuando muere el arrendador, el contrato de alquiler sigue vigente. La vivienda pasa a los herederos y estos se subrogan como nuevos propietarios, manteniendo las condiciones pactadas con el inquilino.
Los derechos del inquilino siguen intactos
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula estos casos de forma expresa. En los artículos 13 y 14 de la misma, se explica que el inquilino mantiene su derecho a continuar en la vivienda bajo las mismas condiciones durante el tiempo pactado.
En la práctica, esto implica que:
- La vivienda pasa a los herederos mediante sucesión.
- El contrato de alquiler continúa sin cambios.
- El inquilino no adquiere ningún derecho de propiedad por este motivo.
Este punto es clave para entender por qué la idea que circula últimamente por redes y foros resulta engañosa si se interpreta literalmente.
La usucapión
Gran parte del malentendido surge por la llamada usucapión, una figura del Código Civil que permite adquirir una propiedad por posesión continuada durante largos periodos de tiempo.
Sin embargo, este mecanismo tiene requisitos muy estrictos:
- La posesión debe ser pública, pacífica y en concepto de dueño.
- Debe mantenerse durante años (entre 10 y 30, según el caso).
- No puede existir reconocimiento de otro propietario.
Aquí está la clave: un inquilino no posee como propietario, sino como arrendatario, por lo que pagar alquiler impide, en condiciones normales, iniciar ese proceso.
Casos excepcionales
Los escenarios en los que un inquilino podría terminar siendo propietario son excepcionales y muy poco frecuentes. Por ejemplo:
- Si no existen herederos y la vivienda queda abandonada.
- Si cesa el pago de la renta y se actúa como dueño durante años.
- Si se cumplen todos los requisitos legales de la usucapión y un juez lo reconoce.
Aun así, se trata de procesos largos, complejos y sujetos a interpretación judicial.
Derecho de tanteo y opción de compra
Más allá de estos supuestos extremos, existen mecanismos habituales por los que un inquilino sí puede comprar una vivienda:
- Derecho de tanteo y retracto, si el propietario decide vender.
- Opción de compra, si está pactada en el contrato.
En ambos casos, debe existir una operación de compraventa, algo que no ocurre en una herencia.
No existe ninguna ley nueva que permita a un inquilino quedarse con una vivienda por el fallecimiento del propietario. La norma general es clara: el alquiler continúa con los herederos. Solo en situaciones muy excepcionales, alejadas de la realidad habitual del mercado, podría abrirse la puerta a una adquisición futura.
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