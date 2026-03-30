Adam Smith, filósofo y economista: “No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de quien esperamos nuestra cena, sino de la consideración de su propio interés”

Adam Smith no escribió esa frase para sonar cínico, sino para describir algo muy cotidiano. “No es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de quien esperamos nuestra cena, sino de la consideración de su propio interés” resume una intuición decisiva de La riqueza de las naciones: gran parte de la vida económica no se sostiene sobre la caridad, sino sobre el intercambio. Cada uno ofrece algo porque espera obtener algo a cambio.

Ahí está la fuerza de la cita. Smith baja la economía del gran discurso a una escena doméstica, casi de barrio: alguien vende carne, otro cerveza, otro pan, y nosotros conseguimos la cena no porque nos quieran ayudar, sino porque nuestro interés y el suyo se cruzan. La frase funciona tan bien siglos después porque desmonta una fantasía muy extendida: la de pensar que el mercado se mueve por simpatía o por altruismo espontáneo. Smith dice otra cosa. Dice que el motor normal del intercambio es el interés propio.

La riqueza de las naciones

Eso encaja por completo con el personaje intelectual que fue. Adam Smith no fue solo un economista en el sentido moderno, sino también un filósofo moral empeñado en entender cómo conviven los intereses privados, las normas sociales y la prosperidad colectiva. La famosa frase del carnicero, el cervecero y el panadero aparece en el Libro I, capítulo 2 de La riqueza de las naciones, dentro de su explicación sobre el intercambio y la división del trabajo.

Lo interesante es que la cita sigue sonando actual porque toca algo que no ha cambiado tanto. Cuando alguien abre un negocio, presta un servicio o vende un producto, lo habitual no es que lo haga por puro desprendimiento, sino porque espera una ganancia, un salario o una ventaja. Y, sin embargo, de esa suma de intereses concretos sale buena parte de la vida diaria: comida, transporte, ropa, suministros, casi todo. Esa mezcla de egoísmo práctico y utilidad mutua es justo lo que Smith vio con una claridad enorme.

Una razón para intercambiar

También por eso la frase se malinterpreta a menudo. No dice que la bondad no exista ni que todo deba reducirse al beneficio. Lo que hace es señalar que, en la economía ordinaria, lo decisivo no suele ser apelar a la compasión del otro, sino ofrecerle una razón para intercambiar. De hecho, en el mismo pasaje Smith añade que nos dirigimos no a la humanidad de esas personas, sino a su amor propio, y que hablamos de sus ventajas, no de nuestras necesidades.

Por eso la sentencia ha sobrevivido tanto. Porque parece una frase sobre una cena y en realidad es una frase sobre casi todo: sobre cómo cooperan desconocidos, sobre por qué funciona el comercio y sobre esa verdad incómoda según la cual el interés personal, lejos de ser una anomalía, forma parte de la mecánica más básica de la vida económica. Smith lo vio en un panadero. Y ahí dejó una de las grandes frases de la modernidad.