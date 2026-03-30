Estás perdiendo días pagados y sin trabajar: así funciona el permiso retribuido que muchos desconocen

En el día a día laboral hay derechos que existen sobre el papel, pero que muchos trabajadores no llegan a ejercer bien por desconocimiento, por miedo a discutir con la empresa o, simplemente, porque nadie se los explica con claridad. Uno de los casos más frecuentes es el permiso retribuido de cinco días por hospitalización de un familiar. A pesar de su importancia, sigue habiendo confusión sobre cuándo empieza, cuánto dura realmente y si depende o no de lo que diga el convenio colectivo.

En muchas plantillas todavía circula la idea de que el permiso tiene que arrancar el mismo día del ingreso, que se pierde si el familiar recibe el alta antes de agotar los cinco días o que solo puede aplicarse de forma estricta e inmediata. Sin embargo, la normativa laboral y la interpretación jurídica más extendida apuntan en otra dirección. En realidad, no se trata de un permiso pensado únicamente para “estar en el hospital”, sino para atender una situación que altera de forma evidente la vida personal y familiar del trabajador. Por eso conviene conocer bien qué dice la ley y qué margen real existe a la hora de solicitarlo y disfrutarlo.

Estatuto de los Trabajadores

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada lo resume de forma tajante: “Todo lo que necesitas saber sobre el permiso de hospitalización lo tienes regulado en el artículo 37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores y es para familiares de hasta 2 grado”. A partir de ahí, aclara una de las dudas más habituales: “¿Quiénes son estos familiares? Padre, abuelos, hijos, o nietos o hermanos y también tu familia política si estás casado o eres pareja de hecho”.

El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: todo lo que debes saber sobre el permiso por hospitalización de un familiar. / INFORMACIÓN

¿Cuándo empieza?

Otra de las cuestiones que más conflictos genera es el momento de inicio. En ese punto, Ignacio de la Calzada insiste en que “este permiso se disfruta en días laborables y tiene que comenzar el primer día hábil”. Y lo ejemplifica así: “Si hospitalizan a un familiar en un domingo y no trabajas, el primer día del permiso es el lunes y no necesariamente tienes que cogerlo cuando empiece la hospitalización”. El permiso no se mide en días naturales, sino en días laborables para el trabajador, de manera que el disfrute se conecta con su calendario de trabajo real. Por eso, si el hecho causante ocurre en una jornada en la que no tenía obligación de trabajar, el permiso arranca cuando llegue su siguiente día hábil. No solo eso: según explica el abogado, existe incluso cierto margen para retrasar el inicio mientras la causa siga viva.

5 días laborables

Ahí entra uno de los aspectos más desconocidos y, al mismo tiempo, más importantes de este derecho. De la Calzada subraya que “puedes iniciar el permiso en cualquier momento mientras esté ingresado y dura 5 días diga lo que diga el convenio colectivo”. Y añade una advertencia jurídica muy relevante: “El Estatuto de los Trabajadores está por encima siempre de cualquier convenio siempre que lo mejore”. Traducido a la práctica, esto significa que una empresa no puede recortar ese mínimo legal escudándose en una regulación convencional peor para la persona trabajadora. Ahora bien, ese margen para elegir el inicio del permiso no equivale a poder guardarlo indefinidamente. La clave está en que la hospitalización o la necesidad de reposo sigan existiendo. Mientras el hecho causante continúe, el permiso puede activarse; cuando desaparece por completo, ya no cabe usarlo libremente en otro momento por mera conveniencia.

¿Y si sale del hospital?

También hay mucha confusión sobre lo que ocurre cuando el familiar recibe el alta antes de agotar los cinco días. En este punto, el abogado laboralista matiza: “Y si tu familiar le dan el alta antes de que pasen los 5 días puedes seguir disfrutándolo”. La razón es sencilla y responde a la realidad asistencial actual: “El alta hospitalaria no implica que ya esté recuperado sino que puede necesitar reposo domiciliario y si lo acreditas puedes gastar todo el permiso”. Si el paciente necesita atención, supervisión o reposo posterior debidamente justificado, el derecho no desaparece automáticamente con la salida del hospital.

Noticias relacionadas

A la hora de pedir el permiso, Ignacio de la Calzada recomienda actuar con la máxima cautela documental. “La mejor manera de pedirlo es por escrito, justificando el ingreso, y la necesidad de reposo domiciliario”, explica. Esa recomendación no es un formalismo sin importancia: dejar constancia escrita de la solicitud, de la fecha, del vínculo familiar y de la documentación médica disponible puede resultar decisivo si más tarde surge un conflicto. Y si la empresa lo deniega sin base suficiente, el abogado lo deja claro: “Si la empresa te lo niega puedes poner una denuncia ante la Inspección de Trabajo”.