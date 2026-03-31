El abogado laboralista Miguel Benito avisa a los empresarios: este fallo puede acabar en un "lío gordísimo"

Si tienes empleados, debes llevar el registro de horas al milímetro si no quieres meterte en un lío "gordo". El abogado laboralista Miguel Benito ha lanzado una advertencia a los empresarios sobre uno de los errores que, según asegura, “más caro te van a salir si no haces las cosas bien”. El letrado explica que recientemente una empresa contactó con él para gestionar varias reclamaciones de horas extra. El conflicto surgió porque algunos trabajadores sostenían que estaban realizando jornadas de 10 horas diarias, mientras que el empresario le aseguraba que solo cumplían con las 8 horas que les correspondían.

El problema, relata Benito, apareció cuando pidió los registros horarios al empresario. “Me dice que no tiene registros horarios, que en su empresa nunca lo han registrado”, explica el abogado no sin cierta sorpresa. Y es que, según recuerda, “esto es una obligación desde 2019”. A su juicio, resulta llamativo que una empresa no lleve ese control, y añade que, cuando un empresario decide “saltarse la ley”, lo habitual es recurrir a “un registro fraudulento en el que se firma unas horas pero se trabaja otras”.

Por eso, el abogado insiste en una recomendación clara: “lleva un registro horario siempre en tu empresa”. Advierte de que, si un trabajador puede aportar indicios de que realiza una jornada distinta, el empresario puede verse “en un lío gordísimo”. Incluso señala que “se ha aceptado por los tribunales una libreta manuscrita” como indicio.

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En su mensaje final, Miguel Benito pide a los empresarios que cumplan la ley no solo por el beneficio para la plantilla, sino también para evitar “estos líos tan gordos”.