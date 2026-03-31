Si cumples esta condición, Hacienda te ingresará hasta 3.000 euros en la declaración de la Renta

La declaración de la Renta es uno de los momentos clave del año para millones de contribuyentes en España. Más allá de cumplir con la obligación fiscal, también supone una oportunidad para ajustar cuentas con Hacienda y, en muchos casos, recuperar parte del dinero pagado a lo largo del ejercicio. Sin embargo, no todos los contribuyentes aprovechan al máximo las deducciones disponibles.

Cada campaña fiscal pone de relieve la importancia de revisar con detalle el borrador antes de confirmarlo. Existen beneficios fiscales que pueden marcar una gran diferencia en el resultado final, pero que pasan desapercibidos por desconocimiento. Entre ellos, en los últimos años han ganado especial protagonismo las deducciones relacionadas con la vivienda, especialmente aquellas orientadas a mejorar la eficiencia energética.

Obras de mejora energética

En este contexto, Hacienda mantiene uno de los incentivos más relevantes del IRPF: las deducciones por obras que reduzcan el consumo energético en viviendas. Estas ayudas no solo buscan aliviar la carga fiscal del contribuyente, sino también impulsar un modelo más sostenible. Si se cumplen todos los requisitos establecidos, el ahorro total puede alcanzar hasta los 9.000 euros, una cifra significativa que ha despertado el interés de muchos propietarios.

El sistema de deducciones está estructurado en varios niveles, en función del impacto de las reformas realizadas. En el caso más básico, se contemplan intervenciones que consigan una reducción mínima del 7% en la demanda de calefacción y refrigeración. Aquí se incluyen mejoras como el cambio de ventanas, el refuerzo del aislamiento o la renovación de cerramientos. Estas actuaciones permiten aplicar una deducción del 20% sobre las cantidades invertidas, con un límite anual que puede traducirse en un ahorro de hasta 1.000 euros.

Hasta 3.000 euros de ahorro en la declaración

Un segundo nivel eleva el beneficio fiscal cuando las obras logran una mejora más significativa. Si la vivienda reduce al menos un 30% su consumo de energía primaria no renovable o alcanza una calificación energética alta —como A o B—, la deducción aumenta hasta el 40%. En este grupo entran reformas más ambiciosas, como la instalación de placas solares, sistemas de climatización eficientes o rehabilitaciones integrales del inmueble. En estos casos, el ahorro puede llegar a los 3.000 euros en la declaración.

Todo lo que puedes deducir por eficiencia energética en la declaración de la Renta / INFORMACIÓN

El mayor incentivo está reservado para actuaciones en edificios completos o comunidades de propietarios. Cuando las mejoras energéticas alcanzan ese mismo nivel de eficiencia —reducción del 30% o mejora sustancial de la calificación—, cada propietario puede deducirse el 60% de la inversión que le corresponda. Además, la normativa permite distribuir el importe no aplicado en varios ejercicios fiscales, lo que hace posible acumular deducciones hasta alcanzar los 9.000 euros en total.

Requisitos

Para acceder a estos beneficios fiscales no basta con realizar la obra: es imprescindible cumplir una serie de requisitos técnicos muy concretos. La normativa exige disponer de certificados energéticos antes y después de la reforma que acrediten la mejora obtenida. Estos documentos deben ser emitidos por técnicos cualificados y reflejar de forma clara el cambio en el consumo energético o en la calificación del inmueble.

Otro aspecto clave es la forma de pago. Hacienda exige que todos los gastos relacionados con las obras se abonen mediante métodos bancarios que permitan su trazabilidad, como transferencias o tarjetas. Los pagos en efectivo quedan excluidos automáticamente, incluso si se cumplen el resto de condiciones. Además, si se han recibido ayudas públicas para financiar la reforma, estas deben descontarse de la base sobre la que se aplica la deducción.

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Estas deducciones seguirán vigentes durante un periodo limitado, lo que permite a los contribuyentes planificar sus reformas con margen. En el caso de viviendas individuales, podrán aplicarse a obras realizadas hasta finales de 2026, mientras que en edificios completos el plazo se extiende hasta 2027. Este calendario ofrece una oportunidad para organizar las inversiones y maximizar el beneficio fiscal en futuras declaraciones de la Renta.