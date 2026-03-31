Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si sales a fumar en tu trabajo tienes que recuperar el tiempo que estés fuera"

En muchos centros de trabajo, especialmente en oficinas, fábricas o comercios, es habitual observar cómo algunos empleados salen varias veces al día a fumar. Son pausas breves, de apenas unos minutos, pero que sumadas pueden representar un tiempo significativo fuera del puesto. Mientras tanto, otros compañeros permanecen en su lugar de trabajo sin interrupciones, lo que genera comparaciones, malestar e incluso conflictos internos en los equipos y con los jefes.

Esta diferencia en los hábitos laborales ha ido ganando visibilidad en los últimos años, especialmente en un contexto en el que las empresas buscan optimizar la productividad y controlar mejor el tiempo efectivo de trabajo. La digitalización y los sistemas de fichaje han permitido medir con mayor precisión cuánto tiempo se dedica realmente a las tareas laborales y cuánto se emplea en pausas no reguladas, como las salidas para fumar.

Recuperar el tiempo que pierdes fumando

En este contexto, el abogado laboralista Juanma Lorente ha contribuido a aclarar el marco legal de estas pausas, subrayando que no se consideran tiempo de trabajo efectivo. Según explica, “si sales a fumar en tu trabajo tienes que recuperar el tiempo que has estado fuera”.

Fumar en el trabajo: por qué cada vez más empresas obligan a recuperar el tiempo de las pausas / INFORMACIÓN

Lorente detalla además cómo pueden actuar las compañías para controlar este tipo de pausas. “La empresa puede ponerte prácticamente un cronómetro para que pulses cuando sales y pulses cuando vuelvas y ese tiempo tendrás que recuperarlo antes de salir de tu trabajo, si no estás incumpliendo tu jornada laboral y la empresa te puede sancionar”. Esta práctica, que ya se aplica en algunos sectores, se basa en la normativa sobre registro de jornada y control horario.

El abogado también diferencia claramente entre los descansos regulados y las pausas voluntarias para fumar. “Si tú quieres salir a fumar en tu descanso de 15 minutos durante tu jornada laboral es perfecto. Pero si quieres salir a fumar durante tu jornada en otros momentos, lo tienes que recuperar”, explica. Es decir, el problema no está en fumar en sí, sino en hacerlo fuera de los tiempos de descanso establecidos.

Uno de los puntos más relevantes que señala Lorente es la comparación con otras necesidades. “Fumar no es como ir al baño, no es una necesidad fisiológica humana, por lo tanto efectivamente podrás fichar tanto a la salida como a la entrada”. Esta distinción es clave desde el punto de vista jurídico, ya que las necesidades fisiológicas básicas sí están protegidas y no requieren recuperación de tiempo, mientras que fumar se considera una decisión personal.

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Además, el experto deja claro que esta normativa se aplica independientemente del tipo de dispositivo utilizado. “Esto aplica igual a los cigarros que a los vapers. Si sales a fumar en tu trabajo tienes que recuperar el tiempo que has estado fuera”, concluye.