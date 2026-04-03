Las ventas de las "ballenas" de Bitcoin frenan la renovada demanda institucional

La demanda de Bitcoin sigue bajo presión incluso cuando aumenta la compra institucional, lo que sugiere que el mercado en general continúa vendiendo el activo.

La denominada demanda aparente, que mide en qué medida la demanda supera o no a los nuevos bitcoins que se minan, se situaba en negativo en torno a 63.000 tokens a finales del mes pasado, según la plataforma de análisis CryptoQuant en un informe publicado esta semana. Esto ocurre a pesar de periodos de mayor compra por parte de fondos cotizados (ETF) y de la continua acumulación por parte de la firma Strategy Inc., vinculada a Michael Saylor.

“Las ventas de inversores minoristas y otros participantes del mercado compensan con creces el aumento de las compras institucionales”, señala el informe. “La contracción sostenida de la demanda, que se mantiene desde finales de noviembre de 2025, confirma que el mercado en general sigue en fase de distribución”.

Los datos, según informa Bloomberg, apuntan a un mercado en el que la nueva demanda se ve superada por los actuales tenedores que reducen su exposición, una dinámica que puede limitar las subidas incluso cuando parece crecer el interés institucional.

Racha truncada

Bitcoin rompió en marzo una racha de cinco meses a la baja, con una subida del 2,2%, a pesar de que la guerra con Irán elevó los precios de la energía y avivó los temores inflacionistas, afectando a otros activos de riesgo. Aun así, con un precio cercano a los 66.000 dólares, la criptomoneda sigue más de un 45% por debajo de su máximo de 126.000 dólares alcanzado a principios de octubre.

Varios "termómetros" históricos empiezan a parecerse a los de otros finales de ciclo en Bitcoin. / INFORMACIÓN

CryptoQuant señala que los grandes tenedores de Bitcoin, conocidos como “ballenas”, que antes eran una fuente constante de acumulación, se han convertido en vendedores netos, deshaciéndose de cantidades significativas del activo en el último año.

“Tras acumular alrededor de 200.000 bitcoins durante el mercado alcista de 2024, las ballenas comenzaron a vender de forma agresiva desde mediados de 2025, acelerando el ritmo especialmente en el cuarto trimestre de ese año”, indica el informe. “Históricamente, una acumulación negativa sostenida por parte de las ballenas ha coincidido con periodos prolongados de debilidad en los precios, y la lectura actual sugiere que las ventas siguen siendo un importante obstáculo estructural”.

Al mismo tiempo, los inversores de tamaño medio, que habían estado incrementando sus posiciones, están reduciendo el ritmo de compras, eliminando otra capa de apoyo al mercado.

La demanda de Bitcoin en Estados Unidos también se ha debilitado en las últimas semanas, con la prima de Coinbase —que mide la diferencia de precios entre exchanges estadounidenses y extranjeros— volviendo a terreno negativo, señal de que los inversores estadounidenses ya no están impulsando el precio al alza.

No obstante, el precio de Bitcoin podría repuntar a corto plazo si mejoran las condiciones macroeconómicas, especialmente si se produce una desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, según CryptoQuant.

“Una reducción de las tensiones geopolíticas podría actuar como catalizador positivo a corto plazo y desencadenar un rebote”, concluye el informe.