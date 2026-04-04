José Ramón López, abogado, avisa de cambios positivos para los autónomos: "Podéis marcar la diferencia para que os devuelvan dinero"

Una pequeña casilla puede marcar la diferencia en la declaración de la renta de miles de contribuyentes. Así lo explica el abogado y divulgador fiscal José Ramón López, que en redes sociales ha alertado de un cambio reciente que muchos todavía desconocen.

“Se ha producido una novedad importantísima para trabajadores por cuenta ajena”, asegura en uno de sus vídeos, donde pone el foco en una deducción concreta que puede hacer que la declaración salga a devolver.

Se trata de la deducción por obtención de rendimientos del trabajo, un concepto que ya existía pero que ahora cobra especial relevancia. “Es la que puede hacer que se marque la diferencia y os devuelvan dinero”, explica.

La clave está en a quién beneficia. Según detalla, no solo afecta a quienes cobran el salario mínimo, sino a un grupo más amplio de trabajadores. “Quien cobre menos de 18.276 euros se la puede aplicar”, señala.

El origen de esta medida está en una decisión fiscal previa. “Como no pusieron el salario mínimo exento, se inventaron una deducción para que quien cobre el salario mínimo no tenga que tributar”, explica López. Sin embargo, su alcance va más allá de ese perfil concreto.

“El tema es que afecta a más personas de las que cobran el salario mínimo”, insiste, incluyendo a quienes se sitúan por debajo de ese umbral de ingresos anuales.

El problema, según advierte, es que no se aplica automáticamente. “Debes activarla tú manualmente”, recalca. Para ello, es necesario buscarla dentro de la propia declaración, en el apartado correspondiente a rendimientos del trabajo.

“La aplicas y todas aquellas personas que están cobrando el salario mínimo o por debajo de esa cifra, le debe salir a devolver”, asegura. Un detalle que puede pasar desapercibido y que, sin embargo, tiene impacto directo en el resultado final.

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Por eso, el abogado insiste en la importancia de revisar bien la declaración antes de presentarla. “Es algo muy importante, que no se ha hecho nunca en la declaración de la renta y que hay que activar de manera manual”, concluye.