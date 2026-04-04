Repsol aviva la batalla de los descuentos en gasolineras y amplía las rebajas extra por la guerra

Repsol mete presión a sus rivales y aviva la batalla de los descuentos en las gasolineras en plena escalada energética por la guerra en Oriente Medio. La compañía ha decidido prorrogar hasta el próximo 3 de mayo las rebajas especiales para particulares y profesionales que lanzó cuando se estaban disparando los precios de los carburantes y que estaban previstos sólo hasta el final de la Semana Santa.

Tras el lanzamiento del plan ‘anticrisis’ del Gobierno, que incluye rebajas fiscales para los combustibles (con una bajada del IVA del 21 al 10% en los carburantes y la reducción al mínimo permitido por la UE del impuesto especial de hidrocarburos) y ayudas especiales para los transportistas y el campo, Repsol extenderá sus descuentos ampliados para conductores de sus programas de fidelización durante todo este mes y hasta después del primer puente de mayo.

Repsol se adelantó a sus rivales y ya había anunciado que doblaba los descuentos que ofrece a los clientes que utilizan su programa de fidelización y de pago Waylet. De manera habitual, la petrolera ofrece en sus 3.300 gasolineras a los conductores que paguen con Waylet descuentos de entre 5 y 20 céntimos por litro en función de las energías que tengan contratada con el grupo (luz, gas, autoconsumo solar…).

Hasta el próximo 3 de mayo y en pleno terremoto en el sector por los precios disparados de los combustibles, la compañía eleva estas rebajas hasta entre los 10 y los 40 céntimos por litro de carburante. Además, para los profesionales del transporte y autónomos, Repsol aplicará un descuento adicional de 5 céntimos por litro a quienes cuenten con la tarjeta Solred.

La respuesta de Moeve y Naturgy

Moeve (antigua Cepsa) y Naturgy respondieron a la estrategia de Repsol y también entraron de lleno en la batalla de descuentos especiales. Ambas compañías, que sellaron una alianza comercial el año pasado para ofrecer ventajas a los usuarios de ambas compañías, siguieron los pasos de su gran rival y duplicaron los descuentos cruzados en gasolineras, en luz y en gas en principio hasta el final de la Semana Santa, aunque es previsible que ahora también prolonguen las ofertas extra.

Los más de cuatro millones de usuarios adscritos al programa de fidelización Moeve Gow, y también los nuevos usuarios a partir de ahora, pueden acceder a descuentos de entre 10 y 67 céntimos por litro de combustible en función de las energías que tengan contratadas con ambas compañías. Según los cálculos de las compañías, un conductor que realice dos repostajes de 42 litros durante el periodo de vigencia de la oferta especial podrá obtener entre 8 y 56 euros de descuento.

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Los descuentos obtenidos podrán canjearlos los clientes tanto en los servicios contratados de luz y gas con Naturgy como en futuros repostajes y recargas eléctricas en la red de más de 1.300 estaciones de servicio de Moeve en España. En paralelo, Moeve ofrece a sus 150.000 clientes profesionales un ahorro adicional de cinco céntimos por litro de combustible repostado.