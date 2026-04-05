Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Hay dos supuestos en los que la pensión de jubilación puede superar la cantidad máxima”

La pensión de jubilación en España tiene un tope máximo, pero no siempre es el límite final que recibe el pensionista. Según explica Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, existen situaciones concretas en las que el importe puede ser mayor.

Este dato genera dudas entre quienes están cerca de jubilarse o revisan su futura pensión de jubilación. En este artículo te contamos todo lo que debes saber para sacar el máximo beneficio.

Cuándo la pensión de jubilación supera la pensión máxima

En 2026, la pensión máxima está fijada en 3.359,60 euros mensuales en 14 pagas, pero la normativa incluye excepciones.

El primer caso tiene que ver con el complemento por hijos, también conocido como complemento para reducir la brecha de género. Este extra se concede a quienes han tenido hijos y acceden a la pensión de jubilación.

Lo relevante es que este complemento no cuenta dentro del límite máximo. Es decir, se suma aparte. Por ejemplo, un trabajador con una base reguladora de 3.500 euros verá su pensión ajustada al máximo legal. Sin embargo, si tiene dos hijos, añadirá 36,90 euros por cada uno, alcanzando una pensión de jubilación superior a ese tope.

El impacto en pensiones máximas y mínimas

Este complemento no solo afecta a quienes alcanzan la pensión máxima. También influye en pensiones más bajas. En estos casos, primero se calcula la pensión de jubilación, luego se ajusta al mínimo si corresponde y, finalmente, se suma el complemento por hijos.

Esto provoca que el importe final también supere la pensión mínima establecida. Es un detalle importante dentro del sistema de pensiones en España, ya que modifica el resultado final que recibe el pensionista.

La jubilación demorada

El segundo caso señalado por Alfonso Muñoz es la jubilación demorada. Se produce cuando el trabajador retrasa voluntariamente su retiro más allá de la edad ordinaria.

Este retraso genera incentivos económicos, como un aumento del 4% anual en la pensión de jubilación o un pago único. Si el trabajador ya percibe la pensión máxima, ese incremento no se pierde, sino que se añade como complemento adicional.

El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.272 millones de euros en febrero, un 6% más / Europa Press

Por ejemplo, con una pensión máxima de 3.359,60 euros, un año de demora puede añadir más de 130 euros mensuales, superando así el límite inicial. Eso sí, existe un tope anual vinculado a la base máxima de cotización, fijada en 61.214 euros en 2026.

Diferencias clave según el tipo de pensión

No todos los casos funcionan igual. En pensiones bajas, el complemento por demora sí se tiene en cuenta antes de aplicar los mínimos. Esto puede hacer que, en algunos casos, retrasar la jubilación no aumente el importe final si ya se alcanza la pensión mínima.

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En cambio, el complemento por hijos sí incrementa la cantidad final, independientemente del nivel de la pensión de jubilación.