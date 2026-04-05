Hacienda lo deja claro: estos son los pensionistas que no tendrán que hacer la declaración de la Renta 2026

La campaña de la Renta 2026 vuelve a generar dudas entre millones de jubilados en España. ¿Todos los pensionistas tienen que presentar la declaración de la renta? La respuesta es no. Hacienda establece varios criterios que permiten a muchos pensionistas quedar exentos, aunque no en todos los casos.

En España hay más de diez millones de pensionistas y una gran parte se pregunta cada año si debe hacer la declaración de la renta.

La clave está en analizar tres factores: cuánto se cobra, de cuántos pagadores procede el dinero y qué tipo de pensión se percibe.

Qué pensionistas no tienen que hacer la declaración

No todos los pensionistas están obligados a presentar la declaración de la renta. En general, aquellos que solo tienen un pagador y no superan los 22.000 euros brutos anuales pueden librarse de este trámite en la Renta 2026.

Estos son los errores más comunes al hacer la Declaración de la Renta / Europa Press

Este es uno de los casos más habituales: jubilados que cobran únicamente su pensión contributiva y no tienen otros ingresos adicionales. En esta situación, Hacienda no exige presentar la declaración de la renta.

El límite baja si hay más de un pagador

La situación cambia cuando el pensionista tiene dos o más pagadores. Esto ocurre, por ejemplo, si se cobran dos pensiones, como una de jubilación y otra de viudedad, o si se combina la pensión con un trabajo.

En estos casos, el límite se reduce a 15.876 euros anuales, siempre que el segundo pagador haya abonado más de 1.500 euros al año. Si no se supera esa cantidad, se mantiene el límite general de 22.000 euros.

Este detalle es clave en la Renta 2026, ya que muchos pensionistas desconocen que tener varios ingresos puede obligarles a declarar aunque no ganen mucho más dinero.

Aitana Solera

Pensiones que no tributan en el IRPF

Otro aspecto importante es que no todas las pensiones tributan. Existen prestaciones que están exentas del IRPF y, por tanto, no se incluyen como rendimientos del trabajo.

Entre ellas se encuentran las pensiones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, las pensiones no contributivas y algunas prestaciones de orfandad. También hay ayudas específicas, como las derivadas de actos de terrorismo o determinadas prestaciones familiares, que quedan fuera de tributación.

Aun así, aunque la pensión esté exenta, si el pensionista tiene otros ingresos, puede verse obligado a presentar la declaración de la renta.

Casos en los que sí hay obligación

Hay varias situaciones que obligan a los pensionistas a presentar la Renta 2026. Por ejemplo, cuando se perciben ingresos por alquileres, intereses bancarios o ganancias patrimoniales relevantes.

También influye el rescate de un plan de pensiones, que tributa como rendimiento del trabajo. Si se suma a la pensión y supera los límites establecidos, será obligatorio declarar.

Otro caso frecuente es el de quienes siguen trabajando mientras cobran la pensión, como ocurre en la jubilación activa o flexible. Aquí se considera que hay más de un pagador y se aplican los límites más bajos.

Jubilación activa: qué es y cuáles son sus ventajas / Aitana Solera

Cómo saber si hay que presentar la renta

Para evitar errores, lo más recomendable es revisar todos los ingresos del año. No basta con fijarse solo en la pensión, cualquier ingreso adicional puede cambiar la situación.

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Hacienda permite consultar los datos fiscales y comprobar si existe obligación de presentar la declaración de la renta. También es posible acudir a asesoramiento si hay dudas, especialmente en casos con varios pagadores o ingresos mixtos.