Renfe convoca una oferta pública de empleo para incorporar a 600 nuevos trabajadores: fechas, funciones y requisitos

Renfe anunció este viernes que ha publicado las bases de la convocatoria de 600 plazas de operadores comerciales de entrada, en el marco de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la compañía correspondiente a 2026. Estas plazas se unen a las 550 de maquinista y 360 de personal de talleres convocadas en las últimas semanas.

Esta convocatoria se enmarca en el plan de empleo previsto por Renfe para este año, que permitirá la incorporación de más de 2.000 nuevos profesionales gracias a la tasa de reposición ordinaria y al acuerdo histórico alcanzado recientemente en el marco del diálogo social para desconvocar la huelga del pasado mes de febrero.

Inscripción hasta el 9 de abril

Renfe explicó que el de operador comercial es un puesto visible y clave dentro del servicio ferroviario, al tener una gran interacción con el público y una importante contribución a la experiencia de cliente. Sus funciones pueden ir desde la venta y gestión de billetes a la atención al cliente, el control de accesos, gestión de incidencias o labores administrativas y apoyo operativo en estaciones.

Con estas 600 plazas, Renfe busca mejorar la atención que da al cliente, tanto antes como después del viaje. Por eso, además del cumplimiento de los requisitos específicos que figuran en las bases de la convocatoria, los candidatos tendrán que cumplir con competencias relacionadas con la comunicación, orientación al cliente, tolerancia al estrés y flexibilidad, todas ellas necesarias para el correcto desempeño de estos puestos. El plazo de inscripción estará abierto en el Portal de Empleo Externo de Renfe hasta el 9 de abril.

Convocatoria para trabajadores de talleres

Otra reciente convocatoria es la de 360 nuevos trabajadores de Ingeniería y Mantenimiento para seis especialidades: 173 corresponden a la categoría de ajustador-montador, 142 a la especialidad de electricidad, 6 a chapista/soldadura, 8 a máquinas y herramientas y 31 a suministros. Las personas interesadas tienen hasta el 3 de abril para presentar su solicitud.

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Convocatoria de maquinistas

Por otra parte, Renfe recordó que publicó recientemente la convocatoria de las bases para incorporar a la compañía a 550 nuevos maquinistas de entrada para cuadros de servicio de tráficos de ámbito estatal para las sociedades de Renfe Viajeros y Renfe Mercancías. Esta convocatoria se encuentra en fase de resolución, al finalizar el periodo de inscripción el pasado 24 de marzo. Con estas incorporaciones, en los últimos cuatro años Renfe habrá integrado en la compañía a más de 3.000 nuevos maquinistas para suplir bajas por jubilación o desvinculaciones, y para cubrir nuevas rutas.