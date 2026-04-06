¿Cuáles son las mejores hipotecas variables de abril 2026?

Malas noticias para los hipotecados. El euríbor ha cerrado el mes de marzo situándose en el 2,565%, el valor medio mensual más alto registrado desde octubre de 2024. Además, este dato es 0,344 puntos superior al anotado en febrero (2,221%) y 0,167 puntos porcentuales más elevado que en marzo de 2025 (2,398%), lo que confirma un cambio de tendencia al alza tras varios meses de relativa contención. No se producía un incremento mensual tan grande desde hace tres años y cinco meses, concretamente desde octubre de 2022, cuando el euríbor subió 0,396 puntos respecto al dato de septiembre de ese mismo año.

En este contexto, Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz del comparador y asesor hipotecario iAhorro, señala que “el euríbor vuelve a tensionar las hipotecas variables y confirma un cambio de tendencia: dejamos atrás el periodo de alivio y entramos en una fase de mayor incertidumbre”.

Asimismo, Martínez explica que “el euríbor está reaccionando con mucha sensibilidad a cualquier factor de incertidumbre, especialmente a los riesgos geopolíticos y a las expectativas sobre la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Este tipo de movimientos tan bruscos no son habituales en el indicador y generan inquietud entre los hipotecados, especialmente entre aquellos con préstamos a tipo variable”.

En este contexto, ¿qué debería hacer una persona que tiene intención de comprarse una casa? Lo ideal es buscar una hipoteca cuanto antes, debido a que no se puede saber qué va a ocurrir en los próximos meses.

Una de las mejores hipotecas variables del momento se puede encontrar en Kutxabank. Está compuesta por un TIN del euríbor +0,49% (1,55% durante el primer año) y una TAE del 3,08%. Las vinculaciones que habrá que asumir en este caso son: domiciliar la nómina de los titulares (importe igual o superior a 3.000 euros mensuales), hacer una aportación anual a planes de pensiones de Kutxabank de importe igual o superior a 2.400 euros y contratar un seguro de hogar.

No hay que olvidarse de la hipoteca variable de Banco Mediolanum. Su hipoteca freedom variable está compuesta por un TIN del euríbor +0,65% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,06%. El usuario podrá disfrutar de estas condiciones siempre que abra una cuenta bancaria en la entidad, domicilie ingresos recurrentes iguales o superiores a los 3.000 euros y contrate un seguro de vida.

Por su parte, Unicaja dispone de una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,55% (1,90% durante el primer año) y una TAE del 3,68%. Todo ello siempre que se tengan unos ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales, se domicilien la nómina y los principales recibos; se adquiera un seguro de hogar, vida o incapacidad temporal; se contrate un seguro de coche o salud y se realice una aportación a un plan de pensiones o fondo de inversión.

Otra entidad que cuenta con una hipoteca variable relevante es Ibercaja, puesto que tiene un TIN del euríbor +0,60% (2% durante el primer año) y una TAE del 3,69%. A cambio habrá que cumplir con estos requisitos: domiciliar una nómina de, como mínimo, 2.500 euros y tres recibos; utilizar hasta 12 veces al semestre la tarjeta de crédito de la entidad; adquirir dos seguros (de vida y hogar) y realizar aportaciones periódicas a uno de los fondos de inversión de Ibercaja.

Noticias relacionadas

En definitiva, existen múltiples hipotecas variables con condiciones atractivas y, por ese motivo, comparar es clave para encontrar aquella que cumpla con las necesidades del usuario.