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Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa sobre un cambio para algunos pensionistas: “Estarás a punto de cobrar más”

La restitución de la Disposición Transitoria 34 puede implicar cambios beneficiosos para algunos jubilados

El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.272 millones de euros en febrero, un 6% más

El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.272 millones de euros en febrero, un 6% más

El gasto en pensiones alcanza la cifra récord de 14.272 millones de euros en febrero, un 6% más / Europa Press

O. Casado

O. Casado

Recientemente ha habido una novedad sobre las pensiones que a muchos trabajadores les interesará conocer. Y es que se ha restituido la Disposición Transitoria 34 que se había dejado de aplicar desde el 1 de enero de 2026. A partir de esta fecha el Instituto Nacional de la Seguridad Social comenzó a aplicar coeficientes más severos a los que establecía esta disposición.

Según el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, “eso provocaba que para algunas pensiones la penalización por jubilarse anticipadamente pasase del 9,12 % al 21 %, lo que suponía un recorte de hasta 400 euros mensuales de pensión”.

Ahora, con la restitución de la Disposición Transitoria 34 se vuelve a la situación anterior y se aplicarán coeficientes reductores mucho más favorables para los trabajadores. En este sentido, el funcionario responde a una cuestión importante: ¿Qué sucede con aquellas pensiones de jubilación que se reconocieron a partir del 1 de enero y no se le aplicaron los coeficientes de esta Disposición Transitoria?.

“Pues el Ministerio lo deja muy claro: estas pensiones serán revisadas de oficio, es decir, el interesado no necesita presentar reclamación”, explica Muñoz que añade que esta revisión implica dos aspectos:

Noticias relacionadas y más

  1. Recalcular la pensión de jubilación aplicando los coeficientes de dicha Disposición Transitoria
  2. Abonar los atrasos correspondientes. “Así que si te afecta este cambio, estarás a punto de cobrar más y de recibir un ingreso importante”, añade

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