Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa sobre un cambio para algunos pensionistas: “Estarás a punto de cobrar más”
La restitución de la Disposición Transitoria 34 puede implicar cambios beneficiosos para algunos jubilados
Recientemente ha habido una novedad sobre las pensiones que a muchos trabajadores les interesará conocer. Y es que se ha restituido la Disposición Transitoria 34 que se había dejado de aplicar desde el 1 de enero de 2026. A partir de esta fecha el Instituto Nacional de la Seguridad Social comenzó a aplicar coeficientes más severos a los que establecía esta disposición.
Según el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz, “eso provocaba que para algunas pensiones la penalización por jubilarse anticipadamente pasase del 9,12 % al 21 %, lo que suponía un recorte de hasta 400 euros mensuales de pensión”.
Ahora, con la restitución de la Disposición Transitoria 34 se vuelve a la situación anterior y se aplicarán coeficientes reductores mucho más favorables para los trabajadores. En este sentido, el funcionario responde a una cuestión importante: ¿Qué sucede con aquellas pensiones de jubilación que se reconocieron a partir del 1 de enero y no se le aplicaron los coeficientes de esta Disposición Transitoria?.
“Pues el Ministerio lo deja muy claro: estas pensiones serán revisadas de oficio, es decir, el interesado no necesita presentar reclamación”, explica Muñoz que añade que esta revisión implica dos aspectos:
- Recalcular la pensión de jubilación aplicando los coeficientes de dicha Disposición Transitoria
- Abonar los atrasos correspondientes. “Así que si te afecta este cambio, estarás a punto de cobrar más y de recibir un ingreso importante”, añade
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