¿Te casas este año? Todo lo que se dice sobre los regalos de boda… y lo que realmente es cierto
Lo que debes saber sobre el dinero y los regalos que recibes para evitar errores con Hacienda y posibles sustos después
Casarse implica muchos preparativos… y también algunas obligaciones fiscales que muchos desconocen. Uno de los errores más comunes tiene que ver con los regalos de boda, especialmente cuando los invitados entregan dinero.
Aunque parezca sorprendente, esos regalos no están exentos de impuestos. Tal y como explican expertos fiscales, el dinero o los bienes que reciben los novios se consideran donaciones y, por tanto, están sujetos al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
¿Hay que pagar impuestos por los regalos de boda?
Sí. Los regalos de boda, ya sean en dinero o en especie, deben declararse como donación. Esto incluye desde transferencias o Bizum hasta electrodomésticos o cualquier otro obsequio. Ahora bien, la cantidad a pagar dependerá de varios factores:
- La comunidad autónoma en la que residas
- El importe recibido
- El grado de parentesco con quien hace el regalo
- El régimen económico del matrimonio (gananciales o separación de bienes)
En muchos casos, especialmente cuando hay familiares directos, pueden aplicarse bonificaciones que reducen mucho el impuesto o incluso lo dejan prácticamente a cero.
El detalle que muchos pasan por alto
Aunque la norma es clara, en la práctica muchos regalos de boda no se declaran, sobre todo cuando son cantidades pequeñas. Esto se debe, en parte, a que los bancos solo están obligados a informar a Hacienda de ciertos movimientos, como ingresos superiores a 3.000 euros o el uso de billetes de 500. Pero eso no significa que no haya obligación fiscal.
El problema llega si Hacienda detecta ese dinero y no está justificado. En ese caso, podría considerarlo una ganancia patrimonial no justificada, lo que implicaría pagar impuestos en el IRPF… y posiblemente una sanción.
Cómo evitar problemas con Hacienda
Para evitar complicaciones, los expertos recomiendan:
- Recibir el dinero mediante transferencia o Bizum
- Incluir un concepto claro (por ejemplo, “regalo boda”)
- Evitar ingresos en efectivo difíciles de justificar
De este modo, se puede demostrar fácilmente el origen del dinero en caso de una inspección.
¿Quién tiene que declararlo?
Dependerá de cuándo se reciba el regalo:
- Antes de la boda: tributa quien lo recibe
- Después de la boda: dependerá del régimen matrimonial (gananciales o separación de bienes)
Además, si el regalo va dirigido a ambos miembros de la pareja, ambos deberán tenerlo en cuenta en su tributación.
No todo el mundo lo sabe
Aunque es una práctica habitual, lo cierto es que muchos novios desconocen que los regalos de boda tienen implicaciones fiscales. Y aunque en muchos casos no suponga pagar grandes cantidades, sí puede generar problemas si no se declara correctamente.
Por eso, si vas a casarte, conviene tener en cuenta este detalle antes de recibir los regalos.
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