Estos son los cursos gratis para abril de 2026 en Alicante
La programación estará compuesta de talleres de diferentes familias de conocimiento como habilidades emprendedoras, carnets profesionales entre otros
La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2026 con actividades de formación durante el mes de abril en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:
Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante
Centro de emprendedores
Marca personal: diferénciate siendo tú
- Fecha: 8 de abril
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 8 de abril
Modelo Canvas: diseña tu plan de negocio
- Fecha: 13 de abril
- Horario: de 09:30 a 13:30 horas.
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 13 de abril
- Fecha: del 20 al 22 de abril
- Horario: de 16.00 a 20.00 horas
- Lugar: Calle del Cid, 13
- Inscripciones hasta el 20 de abril
Micro habilidades de alto impacto
- Fecha: el 23 de abril
- Horario: de 9:30 a 13:30 horas.
- Lugar: C/Cid, 13
- Inscripciones hasta el 22 de abril
Comprender las finanzas para emprender
- Fecha: el 27 de abril
- Horario: de 9:30 a 13:30 horas.
- Lugar: C/Cid, 13
- Inscripciones hasta el 27 de abril
La inteligencia de la imagen, el poder de lo genuino, la naturaleza
- Fecha: del 30 de abril al 5 de mayo
- Horario: de 9:30 a 13:30 horas.
- Lugar: C/Cid, 13
- Inscripciones hasta el 29 de abril
Escuela de Talento Femenino
Reflexiona, confía, actúa. Taller práctico para el empoderamiento y la empleabilidad
- Fecha: del 21 al 28 de abril
- Horario: de 9:30 a 13:30 horas.
- Lugar: C/Italia, 21, frente a la Plaza Séneca
- Inscripciones hasta el 20 de abril
Auditorio Municipal Puerta Ferrisa
Networking: cómo gestionar nuestra red de contactos
- Fecha: 10 de abril
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/Jorge Juan, nº21
- Inscripciones hasta el 9 de abril
Antigua fábrica de tabacos
Descubre tu futuro con la Formación Profesional
- Fecha: el 15 de abril
- Horario: de 10:00 a 11:30 horas.
- Lugar: C/ Cuesta de la fábrica s/n
- Inscripciones hasta el 14 de abril
Carnets profesionales
Conductor profesional: itinerario camión o itinerario autobús
- Fecha: del 20 de abril al 30 de diciembre
- Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas
- Inscripciones hasta el 10 de abril
Orientación para el empleo
Mi primer empleo. Técnicas de autocandidatura para encontrar trabajo siendo joven
- Fecha: el 30 de abril
- Horario: de 10.00 a 12.00 horas
- Inscripciones hasta el 29 de abril
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