Estos son los cursos gratis para abril de 2026 en Alicante

La Agencia Local de Desarrollo de Alicante (ImpulsAlicante) continúa este 2026 con actividades de formación durante el mes de abril en diversas localizaciones de la ciudad. La programación se divide en acciones grupales sobre empleabilidad y funcionamiento de aplicaciones locales para la búsqueda de empleo, formaciones para el empleo, 'Centro de Emprendedores' y la 'Escuela de Talento Femenino, entre otros. Estos son los cursos disponibles para inscripción:

Acciones grupales de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante

Centro de emprendedores

Marca personal: diferénciate siendo tú

Fecha: 8 de abril

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 8 de abril

Modelo Canvas: diseña tu plan de negocio

Fecha: 13 de abril

Horario: de 09:30 a 13:30 horas.

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 13 de abril

Crea tu empresa

Fecha: del 20 al 22 de abril

Horario: de 16.00 a 20.00 horas

Lugar: Calle del Cid, 13

Inscripciones hasta el 20 de abril

Micro habilidades de alto impacto

Fecha: el 23 de abril

Horario: de 9:30 a 13:30 horas.

Lugar: C/Cid, 13

Inscripciones hasta el 22 de abril

Comprender las finanzas para emprender

Fecha: el 27 de abril

Horario: de 9:30 a 13:30 horas.

Lugar: C/Cid, 13

Inscripciones hasta el 27 de abril

La inteligencia de la imagen, el poder de lo genuino, la naturaleza

Fecha: del 30 de abril al 5 de mayo

Horario: de 9:30 a 13:30 horas.

Lugar: C/Cid, 13

Inscripciones hasta el 29 de abril

Escuela de Talento Femenino

Reflexiona, confía, actúa. Taller práctico para el empoderamiento y la empleabilidad

Fecha: del 21 al 28 de abril

Horario: de 9:30 a 13:30 horas.

Lugar: C/Italia, 21, frente a la Plaza Séneca

Inscripciones hasta el 20 de abril

Auditorio Municipal Puerta Ferrisa

Networking: cómo gestionar nuestra red de contactos

Fecha: 10 de abril

Horario: de 10:00 a 11:30 horas.

Lugar: C/Jorge Juan, nº21

Inscripciones hasta el 9 de abril

Antigua fábrica de tabacos

Descubre tu futuro con la Formación Profesional

Fecha: el 15 de abril

Horario: de 10:00 a 11:30 horas.

Lugar: C/ Cuesta de la fábrica s/n

Inscripciones hasta el 14 de abril

Carnets profesionales

Conductor profesional: itinerario camión o itinerario autobús

Fecha: del 20 de abril al 30 de diciembre

Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 horas

Inscripciones hasta el 10 de abril

Orientación para el empleo

Mi primer empleo. Técnicas de autocandidatura para encontrar trabajo siendo joven

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