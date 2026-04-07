Cursos gratis del SEPE en abril de 2026: online y con certificado oficial
La oferta formativa tiene plazas limitadas y es necesario revisar los requisitos
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) continúa en 2026 con su oferta formativa gratuita. En el mes de abril hay una gran cantidad de cursos online gratuitos. En la web indica que hay un total de 322 cursos disponibles para personas en paro, trabajadores en activo y autónomos que quieran seguir ampliando sus conocimientos sobre diferentes materias.
Una de las ventajas de estos cursos es que al ser completamente online, se pueden compaginar con otras actividades o estudios o, incluso, con un trabajo.
Los cursos disponibles pueden consultarse y gestionarse a través de la web oficial del SEPE o de la plataforma de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae). Esta fundación tiene como objetivo ayudar a las empresas a formar a las personas trabajadoras al tiempo que facilita su acceso gratuito a la oferta formativa.
Comprobar la disponibilidad y revisar los requisitos de cada curso es indispensable, ya que para algunos es necesario estar inscrito como demandante de empleo o de tener algún tipo de conocimiento previo. Además, debes saber que algunos cursos cuentan con plazas limitadas, por lo que debes estar muy atento.
Cursos gratis del SEPE disponibles en abril
Algunos de los cursos destacados de este mes son los siguientes:
- Itinerario: creación de videojuegos con Unreal Engine
- Itinerario: Community Manager
- Itinerario: programación para soluciones de IoT y Smart Cities
- Nivel 4: Experiencia de Usuarios y diseño de interfaz (UX/UI)
- Itinerario: plan de marketing y estrategia digital
- Itinerario: autómatas programables
- Nivel 3: maquetación digital
- Itinerario: competencias digitales para formadores en programación
- Nivel 3: desarrollo de aplicaciones móviles
- Trabajo colaborativo con herramientas en la nube
- Nivel 3: Business Analytics
- Itinerario: metodologías ágiles
- Ciberseguridad
Tras finalizar estos cursos se le da al alumno un certificado oficial que puede ser útil en procesos de selección y promoción interna, y que pueden añadirse al currículum.
La formación es gratuita, pero los participantes pueden optar a una ayuda económica adicional si la necesitan y cumplen las condiciones establecidas. Esta ayuda, financiada con fondos europeos, está orientada sobre todo a cubrir gastos como tasas de exámenes o materiales específicos.
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