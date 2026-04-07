Los electricistas coinciden: "Revisar la instalación eléctrica antes del verano evita averías y riesgos innecesarios"

Los profesionales del sector eléctrico lo tienen claro: anticiparse es clave. Electricistas consultados por este diario coinciden en que revisar la instalación eléctrica antes de la llegada del verano puede evitar averías, sobrecargas e incluso situaciones de riesgo en los hogares.

Con la subida de las temperaturas, el consumo energético se dispara. Aire acondicionado, ventiladores, frigoríficos trabajando a mayor rendimiento o dispositivos electrónicos en uso constante hacen que muchas viviendas alcancen picos de demanda para los que no siempre están preparadas, especialmente si se trata de instalaciones antiguas.

Sobrecarga de circuitos

Según explican los expertos, uno de los problemas más habituales es la sobrecarga de circuitos. “Muchas viviendas siguen teniendo sistemas eléctricos diseñados para un consumo muy inferior al actual”, señalan. Esto puede derivar en saltos frecuentes de los plomos, deterioro de los cables o, en el peor de los casos, riesgo de incendio.

Además, recomiendan comprobar el estado de enchufes, regletas y cuadros eléctricos, así como evitar el uso excesivo de alargadores o conexiones múltiples. También insisten en la importancia de contar con sistemas de protección adecuados, como interruptores diferenciales en buen estado.

Eficiencia energética

Otro aspecto clave es la eficiencia energética. Una instalación revisada no solo es más segura, sino que también permite optimizar el consumo y reducir la factura eléctrica, algo especialmente relevante en los meses de mayor gasto.

En este sentido, los electricistas subrayan que una pequeña revisión preventiva puede suponer un gran ahorro —económico y en preocupaciones— durante el verano. Porque, como recuerdan, la electricidad no avisa: cuando falla, suele hacerlo en el peor momento.