Multan a una empresa con 2.000 euros por tener a sus empleados trabajando al mediodía en julio y a pleno sol

Una empresa agrícola ha sido multada con 2.000 euros por la Comunidad Autónoma de Murcia por permitir que sus empleados trabajaran durante las horas centrales de los días de julio sin la protección adecuada contra el estrés térmico.

Según consta en la sentencia de un juzgado de los Social de Murcia que recoge EFE, los inspectores de Trabajo visitaron la finca ubicada en Mazarrón y vieron que los trabajadores comían bajo el techado del aparcamiento y manejaban cargas sin ayuda mecánica.

Igualmente, la inspección constató la insuficiencia de aseos, comedores, mesas y asientos, ya que para una plantilla de veinte trabajadores, un aseo masculino y otro femenino, dos lavabos, una ducha y un comedor con tres mesas y once sillas no era bastante.

La empresa recurrió alegando que la multa no estaba justificada y que la resolución carecía de la debida motivación, a lo que el juzgado contestó que los hechos sí que estaban acreditados y motivados. Contra esta sentencia no cabe recurso.