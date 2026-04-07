Si pagas este tipo de interés en tu préstamo, podría ser ilegal: el Supremo lo aclara

No todos los intereses son válidos. Y ahora el Tribunal Supremo lo ha dejado más claro que nunca: si estás pagando un interés muy por encima de lo habitual en un préstamo personal, podrías estar ante un caso de usura… y eso tiene consecuencias.

Hasta ahora, este criterio se aplicaba sobre todo a las conocidas tarjetas revolving. Pero la novedad es que el alto tribunal ha decidido extender esa referencia también a los préstamos personales, los más comunes entre los consumidores.

La clave: comparar con la media

Para saber si un interés es abusivo, el Supremo establece un criterio sencillo: hay que compararlo con el tipo medio que publica el Banco de España para ese tipo de préstamo en el momento en que se firma. Y aquí viene el punto importante: si el interés supera en unos 6 puntos porcentuales esa media, puede considerarse usurario.

El caso que lo cambia todo

La sentencia parte de un caso concreto: una persona pidió un préstamo de 10.500 euros con un interés del 16,61% (TAE). En ese momento, el interés medio para ese tipo de préstamo era del 8,10%.

La diferencia era clara: más de 8 puntos por encima de la media, lo que llevó al Supremo a considerar que ese interés era “notablemente superior” y, por tanto, usurario.

¿Qué significa que sea usurario?

Aquí es donde cambia todo para el consumidor:

El contrato puede declararse nulo

Solo tienes que devolver el dinero que te prestaron (el capital)

No tienes que pagar intereses ni comisiones

Si ya has pagado de más, puedes reclamar que te devuelvan ese exceso

¿Quién puede reclamar?

Según los expertos, esta sentencia abre la puerta a miles de casos:

Personas con préstamos al consumo firmados con intereses muy altos

Clientes que no sabían que estaban pagando muy por encima del mercado

Usuarios que contrataron sin comparar o en situaciones de necesidad

Lo importante que debes revisar

Si tienes un préstamo, hay una pregunta clave: ¿Cuánto estás pagando frente a la media de su momento? Porque ese pequeño detalle puede marcar la diferencia entre un contrato válido… o uno que podrías anular. Y es que, como recuerda esta sentencia, no todo lo que firmas es automáticamente justo.