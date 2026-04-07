Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diseño Parque Central AlicanteRenovación zona azulAbejas invaden motoLadrón tuberías ElcheIndependencia Isla TabarcaColapso Urgencias La VilaEl tiempo en Alicante
instagramlinkedin

Usura

Si pagas este tipo de interés en tu préstamo, podría ser ilegal: el Supremo lo aclara

Una nueva sentencia abre la puerta a reclamar si estás pagando mucho más que la media del mercado

El Tribunal Supremo determina los criterios para considerar usurario el interés de un préstamo personal

El Tribunal Supremo determina los criterios para considerar usurario el interés de un préstamo personal

Notebooklm

J. A. Giménez

J. A. Giménez

No todos los intereses son válidos. Y ahora el Tribunal Supremo lo ha dejado más claro que nunca: si estás pagando un interés muy por encima de lo habitual en un préstamo personal, podrías estar ante un caso de usura… y eso tiene consecuencias.

Hasta ahora, este criterio se aplicaba sobre todo a las conocidas tarjetas revolving. Pero la novedad es que el alto tribunal ha decidido extender esa referencia también a los préstamos personales, los más comunes entre los consumidores.

La clave: comparar con la media

Para saber si un interés es abusivo, el Supremo establece un criterio sencillo: hay que compararlo con el tipo medio que publica el Banco de España para ese tipo de préstamo en el momento en que se firma. Y aquí viene el punto importante: si el interés supera en unos 6 puntos porcentuales esa media, puede considerarse usurario.

El caso que lo cambia todo

La sentencia parte de un caso concreto: una persona pidió un préstamo de 10.500 euros con un interés del 16,61% (TAE). En ese momento, el interés medio para ese tipo de préstamo era del 8,10%.

La diferencia era clara: más de 8 puntos por encima de la media, lo que llevó al Supremo a considerar que ese interés era “notablemente superior” y, por tanto, usurario.

¿Qué significa que sea usurario?

Aquí es donde cambia todo para el consumidor:

  • El contrato puede declararse nulo
  • Solo tienes que devolver el dinero que te prestaron (el capital)
  • No tienes que pagar intereses ni comisiones
  • Si ya has pagado de más, puedes reclamar que te devuelvan ese exceso

¿Quién puede reclamar?

Según los expertos, esta sentencia abre la puerta a miles de casos:

  • Personas con préstamos al consumo firmados con intereses muy altos
  • Clientes que no sabían que estaban pagando muy por encima del mercado
  • Usuarios que contrataron sin comparar o en situaciones de necesidad

Noticias relacionadas y más

Lo importante que debes revisar

Si tienes un préstamo, hay una pregunta clave: ¿Cuánto estás pagando frente a la media de su momento? Porque ese pequeño detalle puede marcar la diferencia entre un contrato válido… o uno que podrías anular. Y es que, como recuerda esta sentencia, no todo lo que firmas es automáticamente justo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Siete heridos por el derrumbe del techo del comedor de un hotel en Benidorm
  2. Un accidente en Elche tras la indisposición de un conductor deja a una menor herida grave
  3. Un grafiti y una errata en la recién renovada calle de las setas de Alicante
  4. Un dique de casi un kilómetro que protegerá San Fulgencio: arranca una obra única frente a inundaciones en la Vega Baja
  5. La Séquia Mare y la mona se ponen de acuerdo: más de 2.000 peñistas celebran la tradicional merienda
  6. TM Tower: Descubre la torre residencial más alta de Europa que redefine el skyline de Benidorm
  7. La falta de materias primas por la guerra de Irán amenaza con parar producciones industriales en Alicante
  8. El proyecto del Parque Central de Alicante ya tiene fecha: el Gobierno y el Ayuntamiento despejarán la incógnita del soterramiento

Villena celebra el VEM con 27 horas de música en directo, más de mil artistas y el lema “vida y cultura”

Villena celebra el VEM con 27 horas de música en directo, más de mil artistas y el lema “vida y cultura”

Alejandro M. Gallo nos presenta su nueva novela Vallekas 2084

La Diputación de Alicante invertirá este año 4,2 millones de euros en los planes de mejora de las carreteras de la red viaria provincial

La Diputación de Alicante invertirá este año 4,2 millones de euros en los planes de mejora de las carreteras de la red viaria provincial

Así será el nuevo Mercadito de Hogueras en Federico Soto

Así será el nuevo Mercadito de Hogueras en Federico Soto

La exconsellera Pradas aprovecha el cambio de criterio del juzgado de la dana: insiste en conseguir su declaración literal

La exconsellera Pradas aprovecha el cambio de criterio del juzgado de la dana: insiste en conseguir su declaración literal

Prisión para los dos detenidos por cortarle el cuello a otro en una reyerta en Gandia

Prisión para los dos detenidos por cortarle el cuello a otro en una reyerta en Gandia

¿Te casas este año? Todo lo que se dice sobre los regalos de boda… y lo que realmente es cierto

¿Te casas este año? Todo lo que se dice sobre los regalos de boda… y lo que realmente es cierto
Tracking Pixel Contents