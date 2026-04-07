Usura
Si pagas este tipo de interés en tu préstamo, podría ser ilegal: el Supremo lo aclara
Una nueva sentencia abre la puerta a reclamar si estás pagando mucho más que la media del mercado
No todos los intereses son válidos. Y ahora el Tribunal Supremo lo ha dejado más claro que nunca: si estás pagando un interés muy por encima de lo habitual en un préstamo personal, podrías estar ante un caso de usura… y eso tiene consecuencias.
Hasta ahora, este criterio se aplicaba sobre todo a las conocidas tarjetas revolving. Pero la novedad es que el alto tribunal ha decidido extender esa referencia también a los préstamos personales, los más comunes entre los consumidores.
La clave: comparar con la media
Para saber si un interés es abusivo, el Supremo establece un criterio sencillo: hay que compararlo con el tipo medio que publica el Banco de España para ese tipo de préstamo en el momento en que se firma. Y aquí viene el punto importante: si el interés supera en unos 6 puntos porcentuales esa media, puede considerarse usurario.
El caso que lo cambia todo
La sentencia parte de un caso concreto: una persona pidió un préstamo de 10.500 euros con un interés del 16,61% (TAE). En ese momento, el interés medio para ese tipo de préstamo era del 8,10%.
La diferencia era clara: más de 8 puntos por encima de la media, lo que llevó al Supremo a considerar que ese interés era “notablemente superior” y, por tanto, usurario.
¿Qué significa que sea usurario?
Aquí es donde cambia todo para el consumidor:
- El contrato puede declararse nulo
- Solo tienes que devolver el dinero que te prestaron (el capital)
- No tienes que pagar intereses ni comisiones
- Si ya has pagado de más, puedes reclamar que te devuelvan ese exceso
¿Quién puede reclamar?
Según los expertos, esta sentencia abre la puerta a miles de casos:
- Personas con préstamos al consumo firmados con intereses muy altos
- Clientes que no sabían que estaban pagando muy por encima del mercado
- Usuarios que contrataron sin comparar o en situaciones de necesidad
Lo importante que debes revisar
Si tienes un préstamo, hay una pregunta clave: ¿Cuánto estás pagando frente a la media de su momento? Porque ese pequeño detalle puede marcar la diferencia entre un contrato válido… o uno que podrías anular. Y es que, como recuerda esta sentencia, no todo lo que firmas es automáticamente justo.
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