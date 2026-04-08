Becas MEC 2026-2027: fechas, requisitos y solicitud de las ayudas para los estudios del Ministerio de Educación

Según el artículo 27 de la Constitución Española establece que "todos tienen el derecho a la educación" y que "los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes". Esta es la cita que el Ministerio de Educación ha recordado para apuntar que la política de becas y ayudas al estudio son un pilar básico "de la dimensión social de la educación". Con el objetivo de compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar y económico, las becas MEC 2026-2027 vuelven a lanzar su convocatoria para estudiantes que cursen bachillerato, estudios universitarios, Formación Profesional, enseñanzas artísticas superiores, deportivas o de idiomas, entre otros estudios.

Novedades de la convocatoria 2026-2027

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha puesto a disposición de los estudiantes un portal de becas para conocer todos los detalles de esta convocatoria y ha explicado que durante los últimos cursos se han implantado "reformas importantes" en el modelo de becas, destacando las novedades de esta convocatoria 2026-2027, que cuentan " con un presupuesto récord de 2.559 millones de euros que beneficiará a cerca de un millón de alumnos y alumnas".

Las convocatorias del próximo curso actualizan los umbrales de patrimonio en un promedio del 10%, subiendo los umbrales de patrimonio, pero no los de renta.

Los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales que cursen entre 48 y 59 créditos, podrán percibir parte de la beca de renta y de la beca de residencia (350 euros por cada una de ellas).

El alumnado con discapacidad de entre el 25 y 64% verán adaptados los requisitos académicos relativos a la carga lectiva exigible para obtener beca: se les considerará matricula completa a efectos de beca con 45 créditos (en lugar de 60).

Esta nueva convocatoria incorpora además una mejora específica para el alumnado de Ceuta y Melilla que debe desplazarse a la Península para estudiar: se duplica la ayuda adicional por desplazamiento de 444 a 888 euros, equiparándola a la existente para el alumnado insular.

Plazos para pedir la beca MEC

El plazo para presentar la solicitud de beca se inició el 7 de abril de 2026 y se extenderá hasta las 15.00 horas del 18 de mayo de 2026.

Desde el Ministerio apuntan que es aconsejable "no dejar la solicitud para el último día porque el Ministerio puede requerir datos que se encuentren en documentos que el solicitante tendrá que buscar o consultar".

Pueden solicitar las becas aquellos estudiantes que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar, que puedes consultar aquí, que cumplan unos determinados requisitos de aprovechamiento académico y que se matriculen en las enseñanzas universitarias y no universitarias comprendidas en la convocatoria.

Las ayudas de apoyo educativo también se concederán en un procedimiento aparte del cual se ha anunciado que se anunciará el plazo próximamente.

Estudiantes durante unas pruebas de Selectividad en la Universidad de Alicante. / Jose Navarro

¿Cómo solicitar la beca MEC?

A través de la sede electrónica del Ministerio de Educación y Formación Profesional podrás solicitar la beca MEC 2026-2027, en una solicitud mediante formulario telemático.

"Como en la convocatoria anterior, los estudiantes deberán aportar una serie de datos provisionales, que podrán modificar más adelante. Deberán hacerlo aunque no sepan aún las notas que obtendrán este curso, qué van a estudiar en el que viene o si van a continuar con su formación. Una vez cumplimentada, la solicitud debe ser firmada por el interesado o su representante legal -en el caso de ser menor de 18 años- con cualquiera de los sistemas de firma electrónica aceptados, y enviada por el procedimiento telemático establecido", explican desde el ministerio.

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Una vez hayas presentado la solicitud, podrás consultar su estado de tramitación en el apartado "Mis expedientes' de la sede electrónica. Cuando finalice el plazo de presentación, dará comienzo el procedimiento de valoración de las solicitudes y se informará a los estudiantes de si reúnen o no los requisitos económicos. En caso de cumplirlos, se comprobará la información y si todo es correcto, se asignarán las cuantías de la beca a cada estudiante que haya solicitado su beca y cumpla con las condiciones.