Bitcoin rebota con fuerza tras la tregua entre Estados Unidos e Irán y vuelve a máximos de tres semanas

Bitcoin vuelve a moverse al ritmo de la geopolítica. La criptomoneda más grande del mundo ha alcanzado su nivel más alto en tres semanas tras el anuncio de un alto el fuego inicial entre Estados Unidos e Irán, un movimiento que ha desactivado, al menos de forma temporal, uno de los principales focos de tensión global.

El precio llegó a subir cerca de un 5% hasta los 72.738 dólares, su cota más elevada desde mediados de marzo, antes de moderarse ligeramente. No ha sido un movimiento aislado: el conjunto del mercado cripto ha reaccionado al alza, con Ethereum avanzando más de un 7% en el mismo periodo.

Detrás de este repunte hay una lógica clara: cuando baja la tensión, sube el apetito por el riesgo. La tregua anunciada —que incluye la suspensión temporal de bombardeos— ha reducido el miedo a una escalada que pudiera afectar al suministro global de petróleo, especialmente en el estratégico estrecho de Ormuz. El resultado ha sido inmediato: caída del crudo, subidas en bolsa… y rebote en las criptomonedas.

El mensaje desde el mercado es bastante directo. “Bitcoin ha subido por el alivio que supone evitar, por ahora, una escalada mayor”, explican a Bloomberg desde Orbit Markets, en línea con la idea de que el comportamiento de las criptos sigue muy ligado al de otros activos como las acciones o las materias primas.

No se puede cantar victoria

Aun así, nadie da la situación por cerrada. Los analistas advierten de que la volatilidad seguirá presente mientras no haya una solución más estable. El conflicto, que arrancó a finales de febrero, ha generado movimientos bruscos en los mercados por el temor a un impacto directo en la inflación y el crecimiento económico global.

Más allá del impulso puntual, hay otro factor que está sosteniendo el precio: el dinero institucional vuelve a entrar. Los ETF de Bitcoin en Estados Unidos registraron más de 470 millones de dólares en entradas en un solo día, consolidando un cambio de tendencia tras semanas de salidas. Marzo, de hecho, ya acumula más de 1.300 millones en flujos positivos, rompiendo una racha negativa que venía desde finales de 2025.

Ese dato es clave porque sugiere que el mercado empieza a estabilizarse tras meses complicados. No hay que olvidar que Bitcoin sigue lejos de sus máximos históricos: cotiza todavía más de un 40% por debajo de los 126.000 dólares que llegó a marcar en octubre.

El siguiente movimiento dependerá, en gran medida, de lo que ocurra fuera del mercado cripto. Los expertos señalan dos variables: el precio de la energía y la inflación. Si el suministro de petróleo se normaliza y los precios bajan, podría abrirse la puerta a recortes de tipos por parte de la Reserva Federal. Y ahí sí, el escenario cambiaría.

Porque si algo ha demostrado este episodio es que Bitcoin ya no va por libre. Cada vez más, se mueve como un activo global más, sensible a la política, a la economía… y a cualquier señal de alivio en un mundo que sigue en tensión.