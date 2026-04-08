José Ramón López, asesor fiscal, desvela las casillas clave para pagar menos en la renta: "Hay que rellenarlas sí o sí”
Estas deducciones afectan a miles de contribuyentes y pueden suponer una diferencia de hasta varios cientos de euros en tu declaración
La campaña de la renta ya está en marcha y, como cada año, miles de contribuyentes podrían estar pagando de más sin saberlo. El asesor fiscal José Ramón López ha advertido de que hay varias casillas clave que “hay que rellenar sí o sí” si se han dado determinadas situaciones durante el año.
“Aplicando estas tres o cuatro cosas consigues que te devuelvan 200, 300 o incluso 500 euros más”, explica, poniendo el foco en deducciones que afectan a prácticamente todo el mundo y que, sin embargo, no siempre se revisan con detalle.
Gastos que muchos no revisan en su declaración
Uno de los principales es la cotización a la Seguridad Social. Aunque suele aparecer automáticamente en el borrador, el experto insiste en comprobarla: “Lo que tú pagas en tu nómina a la Seguridad Social es deducible”. Junto a este concepto, hay otros gastos que pueden marcar la diferencia:
- Las cuotas sindicales
- Los pagos a colegios profesionales obligatorios
- Los gastos de defensa jurídica en conflictos laborales
“Si has pagado sindicatos, lo incluyes aquí y es deducible. Si has tenido un problema laboral y has pagado a un abogado, también lo puedes incluir”, señala.
El detalle que puede cambiar el resultado
El asesor insiste en que no se trata de grandes trucos para hacer la declaración de la renta, sino de revisar bien lo que ya contempla la normativa. “Son cosas básicas, pero mucha gente no las aplica”, afirma.
Además, recuerda que hay situaciones personales que también influyen, como el caso de las personas con discapacidad que están trabajando. “Tienen derecho a una deducción adicional importante”, apunta.
Dónde encontrar estas casillas de gastos deducibles en la renta
Para aplicar correctamente estas deducciones, López recomienda acudir al apartado de rendimientos del trabajo dentro de la declaración de la renta.
“Lo más sencillo es ir a los ingresos íntegros, pinchar ahí y te llevará al apartado donde puedes añadir estos datos”, explica, subrayando que el proceso es más sencillo de lo que parece.
Un error habitual: confiar solo en el borrador
Uno de los fallos más comunes, según el experto, es dar por bueno el borrador sin revisarlo en profundidad. “Por suerte, algunas cosas aparecen por defecto, pero no todo el mundo comprueba si está bien o si falta algo”, advierte.
Por eso, insiste en dedicar unos minutos a revisar cada apartado antes de confirmar la declaración: “Con muy poco puedes evitar pagar de más o conseguir que te devuelvan más dinero”.
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