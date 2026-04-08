Arranca la declaración de la Renta 2026: claves, fechas y trucos para pagar menos a Hacienda

La declaración de la Renta es una de las citas fiscales más importantes del año para millones de contribuyentes en España. Cada primavera, los ciudadanos deben rendir cuentas con la Agencia Tributaria sobre sus ingresos, deducciones y situación personal, en un proceso que puede resultar complejo si no se conoce bien la normativa vigente. Aunque para algunos supone una simple confirmación del borrador, para otros implica revisar con detalle cada dato para evitar pagar más de lo necesario.

Más allá de ser una obligación legal, la campaña de la Renta también representa una oportunidad para optimizar la carga fiscal. Conocer las deducciones disponibles, revisar los datos fiscales o planificar correctamente puede marcar la diferencia entre pagar de más o incluso recibir una devolución mayor. En este contexto, estar bien informado desde el inicio de la campaña resulta clave para tomar decisiones acertadas.

Calendario de la Renta

Este año, la campaña de la declaración de la Renta arranca hoy, 8 de abril, marcando el inicio oficial del periodo para presentar el ejercicio correspondiente al año fiscal anterior. Desde este mismo día, los contribuyentes ya pueden acceder a sus datos fiscales y presentar la declaración por internet a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Entre las fechas clave, destaca el plazo general que se extenderá hasta el 30 de junio.

Una persona cumplimenta la declaración de la Renta / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Consejos para ahorrar dinero

Uno de los primeros consejos para ahorrar dinero en impuestos es revisar minuciosamente el borrador. Aunque Hacienda facilita gran parte de la información, no siempre incluye todos los datos relevantes, especialmente en lo relativo a deducciones autonómicas, aportaciones a planes de pensiones o situaciones familiares específicas. Corregir errores o añadir información puede reducir significativamente el resultado a pagar o aumentar la devolución. No confirmar el borrador sin revisarlo es una regla básica que sigue vigente cada año.

Otro aspecto clave es aprovechar todas las deducciones disponibles. En comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana, existen beneficios fiscales por alquiler de vivienda, nacimiento de hijos, gastos educativos o incluso por inversiones en energías renovables. A nivel estatal, siguen siendo importantes las deducciones por aportaciones a planes de pensiones, donativos a ONG o cuotas sindicales. Muchas de estas ventajas fiscales pasan desapercibidas para los contribuyentes, lo que supone una pérdida directa de ahorro.

También es fundamental tener en cuenta la situación personal y familiar. Cambios como matrimonios, divorcios, nacimiento de hijos o situaciones de dependencia pueden modificar el resultado de la declaración. En algunos casos, optar por la tributación conjunta puede ser más beneficioso, mientras que en otros conviene mantener la individual. Simular ambas opciones antes de presentar la declaración es una estrategia sencilla que puede generar un ahorro considerable.

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Por último, los expertos recomiendan prestar atención a los rendimientos del trabajo y del ahorro. Revisar correctamente las retenciones aplicadas durante el año, declarar adecuadamente ingresos por alquileres o inversiones y compensar pérdidas y ganancias patrimoniales son aspectos que pueden influir directamente en el resultado final. Además, presentar la declaración cuanto antes permite detectar posibles incidencias con margen suficiente para corregirlas, evitando prisas de última hora que suelen traducirse en errores.