José Ramón López, asesor fiscal, explica una deducción poco conocida en la renta: “Puedes deducirte el seguro médico”

La declaración de la renta guarda todavía sorpresas para muchos contribuyentes. Una de ellas tiene que ver con el seguro médico privado, un gasto que puede ofrecer ventajas fiscales tanto a autónomos como a trabajadores por cuenta ajena.

El asesor fiscal José Ramón López lo deja claro: “Te puedes deducir el seguro médico privado tanto si eres trabajador por cuenta ajena como autónomo. Simplemente hay que saber cómo hacerlo”.

Cómo deducir el seguro médico si eres autónomo

En el caso de los autónomos, esta deducción es más directa. El gasto del seguro médico se puede incluir en la declaración dentro de la casilla de primas de seguros. Además, tiene una ventaja importante: no es necesario que el seguro esté vinculado a la actividad profesional.

“Es de las pocas cosas que no tienen por qué ser afectas a tu actividad para que te las puedas deducir”, explica el asesor.

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Hasta 500 euros por persona (y también para la familia)

Uno de los puntos clave es el límite. La deducción puede alcanzar hasta 500 euros por persona asegurada. Esto significa que:

Puedes deducirte hasta 500 euros por tu propio seguro

Otros 500 euros por tu cónyuge

Y otros 500 euros por cada hijo

“Si pagas el seguro para tu familia, también te lo puedes deducir”, señala López, lo que puede aumentar considerablemente el ahorro fiscal.

Si eres asalariado, la clave está en la retribución flexible

Para los trabajadores por cuenta ajena, el mecanismo es diferente. En este caso, la ventaja fiscal llega a través de la retribución flexible. Es decir, en lugar de cobrar una parte del salario en dinero, se destina directamente al pago del seguro médico.

“Así no tributas por ese importe”, explica el asesor. En la práctica, se reduce la base sobre la que se aplican los impuestos.

Por ejemplo, si cobras 2.000 euros y destinas 50 euros al seguro, pasarías a tributar solo por 1.950 euros.

Un detalle que muchos desconocen

En el caso de los asalariados, este beneficio suele aplicarse automáticamente si la empresa ofrece este tipo de planes, por lo que no es necesario hacer nada adicional en la declaración.

Sin embargo, no todas las empresas lo incluyen, por lo que conviene revisar si se tiene acceso a esta opción.

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Una ventaja fiscal poco aprovechada

Aunque cada vez es más conocida, lo cierto es que muchos contribuyentes no aprovechan esta deducción o no saben cómo aplicarla correctamente.

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Y, como recuerda el experto, puede suponer un ahorro importante si se tienen en cuenta todos los miembros de la familia.