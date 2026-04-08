La ayuda de la Generalitat Valenciana para comprar vivienda: así puedes acceder a una casa aunque no tengas ahorros

Con el inicio de la campaña de la declaración de la Renta, miles de contribuyentes en España vuelven a enfrentarse a uno de los momentos clave del calendario fiscal. Desde hoy, ya es posible presentar el ejercicio correspondiente al último año, revisar los datos fiscales y comenzar a planificar la situación económica personal. El plazo se extenderá hasta finales de junio, con fechas intermedias importantes como el cierre de la domiciliación bancaria o el inicio de la atención presencial.

Este contexto fiscal coincide además con un escenario económico marcado por el encarecimiento de la vivienda y las dificultades de acceso al crédito, especialmente entre los jóvenes. En paralelo a la campaña de la Renta, las administraciones públicas han intensificado sus esfuerzos para facilitar el acceso a la vivienda, conscientes de que el principal obstáculo no es tanto la cuota mensual como la entrada inicial exigida por los bancos.

Ayudas

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un programa que supone un cambio relevante en el acceso a la vivienda: una línea de avales públicos que permite financiar hasta el 100% del precio de la primera vivienda. Se trata de una medida ya operativa que busca eliminar la barrera del ahorro previo, uno de los principales frenos para quienes quieren comprar su primera casa.

La Generalitat Valenciana activa ayudas para comprar vivienda al 100%: así puedes acceder sin ahorros / INFORMACIÓN

La iniciativa se articula a través del Institut Valencià de Finances (IVF). La clave de esta medida es que el IVF actúa como garante de una parte del préstamo hipotecario que habitualmente no cubren los bancos. En concreto, respalda hasta un 20% del valor del inmueble, lo que permite que la financiación total alcance el 100%, superando el límite habitual del 80%.

Este cambio tiene un impacto directo en los compradores, ya que elimina la necesidad de disponer de ahorros previos para la entrada. En la práctica, permite acceder a la compra de una vivienda sin contar con ese capital inicial, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y la entidad financiera conceda la hipoteca. Además, este aval público no tiene coste para el solicitante y se mantiene activo hasta que el nivel de endeudamiento baja por debajo del porcentaje inicial garantizado.

Requisitos

El programa está dirigido principalmente a personas mayores de edad que quieran adquirir su primera vivienda en la Comunidad Valenciana. Es necesario acreditar residencia en la comunidad durante al menos dos años y no ser propietario de otro inmueble, aunque existen excepciones en casos específicos como separaciones o titularidades parciales. Asimismo, la vivienda debe destinarse a residencia habitual y no superar un determinado precio máximo, fijado en poco más de 300.000 euros sin incluir impuestos.

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A nivel operativo, uno de los aspectos diferenciales de esta ayuda es que el propio comprador debe encargarse de iniciar y gestionar la solicitud del aval, tal y como señala la web de GVA, a diferencia de otros programas en los que son los bancos quienes tramitan el proceso.